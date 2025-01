Jalen Green (42 points) et les Rockets renversent les Grizzlies

On ne sait pas si les Rockets et les Grizzlies, actuels deuxièmes et troisièmes de la Conférence Ouest, vont se recroiser en playoffs, mais leur duel a accouché d’un nouveau match à suspense et plaisant. Et comme jeudi dernier, le dernier mot est revenu à Houston, vainqueur dans sa salle grâce à un gros finish.

Le début de match est en faveur des visiteurs, portés par un Ja Morant hyper agressif avec dix points dans les cinq premières minutes. Houston répond par son adresse extérieure et sa qualité défensive, avec Alperen Sengun et Amen Thompson au contre. Comme Ja Morant, Jalen Green est chaud d’entrée, et les Rockets signent un 10-0… immédiatement répondu par un 12-2 des Grizzlies.

Memphis a eu la main sur le match…

Les rotations de Taylor Jenkins font mouche avec les apports ponctuels de Santi Aldama, Jake LaRavia ou Scottie Pippen Jr. L’écart grimpe jusqu’à neuf points d’avance en faveur de Memphis, puis +10 sur un tir un peu chanceux d’Aldama (34-44, 18′). Mais le match de séries se poursuit.

Les Rockets font parler leurs qualités athlétiques des deux côtés du parquet. Dans ce registre, Cam Whitmore en profite pour se montrer, et régale le public du Toyota Center avec son acolyte Jalen Green, 21 points à eux deux dans le deuxième quart-temps, pour maintenir Houston à hauteur au repos (57-60).

Les Texans s’accrochent. Mais une action résume assez bien leur mélange d’efforts et d’imprécision : Amen Thompson décolle dans les cieux pour contrer un lay-up de Ja Morant avant de foncer en contre-attaque… et de s’emmêler les pinceaux dans son dribble.

Les balles perdues s’accumulent, mais les Grizzlies parviennent à garder leur dynamique malgré tout. Desmond Bane, transparent jusque-là, est l’instigateur d’un nouveau run, un 15-2 dont dix points pour l’arrière. Puis cinq de plus en un claquement de doigts deux minutes plus tard pour offrir 13 points d’avance aux siens (78-91, 34′).

… avant un finish de feu des Rockets

Houston semble cette fois davantage dans le dur, avec des ballons perdus à la pelle. Les possessions à l’arraché finissent dans les mains des Grizzlies, et Ja Morant envoie une bombe du milieu du terrain en fin de possession pour conserver 12 points d’avance à un peu plus de huit minutes de la fin. Le genre de coups de pouce du destin qui aurait fait mal à plus d’une équipe, mais pas ces Rockets lundi.

Encore à réaction, Houston reprend vie au bon moment. Amen Thompson est partout et Jalen Green poursuit son festival offensif : les locaux passent un 16-2 pour reprendre les commandes à l’aube du « money time ».

Celui-ci est étouffant. Thompson sur un alley-oop donne deux possessions d’avance aux hommes d’Ime Udoka à 90 secondes de la fin, mais Jaylen Wells et Brandon Clarke se muent en héros improbables pour offrir un point d’avance aux Grizzlies (114-115, 51″1 à jouer). Green réplique d’un lay-up énorme, et Morant se loupe avec un ballon perdu puis deux lancers-francs manqués, pliant le match en faveur des Rockets.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jalen Green taille patron. Alors que les Grizzlies ont bien su empêcher Alperen Sengun d’être la plaque tournante du jeu des Rockets (22 balles perdues, dont 6 pour le seul Turc), Green s’est occupé de tout. L’arrière égale son record en carrière avec 42 points d’une propreté impeccable (13/18), rivalisant de vitesse avec Ja Morant.

– Les Grizzlies pourront nourrir des regrets. Memphis a mené près de 90% du match, instiguant la majorité des temps forts de la partie. Mais encore fallait-il tenir le choc défensivement, ne pas laisser Houston collectionner les rebonds offensifs et avoir des shoots ouverts (16/31 à 3-points). Cette défaite doit servir de leçon à ces jeunes Grizzlies pour ses futurs chocs contre d’autres cadors de l’Ouest.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.