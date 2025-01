Les Rockets gâchent la fête pour le retour de Ja Morant

La partie commence avec un échange de paniers entre les Rockets et les Grizzlies. Les défenses ne sont pas encore en place – elles ne le seront jamais vraiment – et les premiers en profitent pleinement en transition.

Ils se régalent et passent un 12-0. Avec en plus deux paniers primés de Jalen Green, Houston est devant avant le début du deuxième quart-temps (36-45). Ce dernier ressemble au premier, avec une équipe de Memphis en difficulté quand celle du Texas court et fait encore l’écart. Heureusement, Jaren Jackson Jr. pèse en défense avec ses contres et Santi Aldama limite la casse en attaque (63-68).

En seconde période, il y a du mieux pour les joueurs de Taylor Jenkins, qui passent devant quelques instants. Mais là encore, les difficultés reviennent avec un passage de quatre minutes sans panier. C’est suffisant pour les Rockets afin de reprendre un petit matelas d’avance au moment d’entamer le dernier virage de la rencontre (92-101). Une panne touche alors les troupes d’Ime Udoka, bloquées pendant cinq minutes sans inscrire le moindre panier. Comme Luke Kennard frappe à 3-pts dans le « money time », Memphis y croit et la salle se fait entendre.

Surtout que Jalen Green perd deux ballons de suite au pire des moments pour lui et ses coéquipiers. Néanmoins, avec un panier à mi-distance de Fred VanVleet et un Desmond Bane qui décolle trop vite de la ligne des lancers-francs pour prendre son rebond, les Rockets finissent par l’emporter 115-119 et signer ainsi une troisième victoire de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un match d’attaque. Pour un duel entre la troisième et la quatrième meilleure défense de la ligue, on pouvait logiquement s’attendre à une bataille de tranchées. Pas du tout ! Les défenses ont été constamment dominées par les attaques. Les nombreux coups de sifflet ont ralenti le rythme et le dernier quart-temps fut plus dur, mais pendant trois quart-temps, on a assisté à un vrai match d’attaque.

– Les Grizzlies trop imprécis. Memphis a bien facilité la vie de son adversaire. En perdant 19 ballons déjà, ce qui a permis aux Rockets de courir, et de courir beaucoup. Là encore, Ja Morant et sa bande n’ont pas été bons, en étant incapables de retenir les courses et d’assurer une défense en transition correcte. Jalen Green et compagnie ont enchaîné les paniers faciles dans ces situations.

– Ja Morant déjà de retour. On pouvait craindre une longue absence pour le meneur de jeu après sa nouvelle blessure à l’épaule, mais le All-Star n’a finalement raté que cinq matchs avant de retrouver les terrains.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.