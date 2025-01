Jaren Jackson Jr. solidifie son dossier pour le All-Star Game

« Inarrêtable. » Le qualificatif est revenu plusieurs fois dans la bouche des commentateurs TV locaux en voyant Jaren Jackson Jr. perforer la défense des Mavs cette nuit. Il revient aussi dans la réaction de son coéquipier John Konchar : « Il est inarrêtable. Il fait tout pour nous en attaque. Il s’est beaucoup amélioré. C’est sympa à voir. »

Et moins sympa pour les défenses adverses. Déjà auteur d’une grosse sortie à 38 points et 12 rebonds sur le parquet des Suns il y a quelques jours, l’intérieur a enchaîné cette nuit avec 35 points (13/23 aux tirs dont 1/2 de loin et 8/12 aux lancers), 13 rebonds (record en carrière égalé) et 5 passes.

Imaginer ne pas pouvoir être arrêté par la défense adverse ? « Je dois avoir cette mentalité. Sinon, c’est l’échec assuré. Tu dois venir avec cette mentalité tous les soirs, faire confiance à ton travail et il se passera ce qu’il se passera », résume le joueur de 25 ans, dont l’équipe devait faire sans Ja Morant, Desmond Bane, Marcus Smart, Santi Aldama ou encore GG Jackson !

Un paquet d’absences – Luka Doncic, Kyrie Irving et Daniel Gafford étaient sur la touche en face – dont les Grizzlies n’ont pas trop souffert tant « JJJ » a porté l’équipe sur ses larges épaules. Sans trop insister avec son tir à 3-points, il a encore fait de gros dégâts au poste, dos au panier ou avec son « floater » main gauche.

Une deuxième sélection All-Star en vue

« Sa résilience est incroyable, sa façon de prendre soin de son physique… Il joue énormément chaque soir. La charge de travail offensive, d’un poste de créateur, avec la balle davantage dans ses mains, il fait même du super boulot de déplacement sans ballon », note son coach Taylor Jenkins, qui apprécie aussi le travail défensif de son joueur, distingué pour son mois de décembre en la matière.

Le technicien ajoute : « C’est de la constance, de la régularité. Il a conscience de l’impact qu’il va avoir des deux côtés du terrain, peu importe qui y est avec lui. Il veut clairement encore plus relever le défi. Il fait tout ça dans le champ d’action de l’équipe. Quand il a de l’espace pour marquer, il le fait. »

Il le fait beaucoup en ce moment. Sur ses six dernières sorties, Jaren Jackson Jr. tourne carrément à 28 points, 8 rebonds et 4 passes de moyenne. En alimente ainsi sa meilleure moyenne en carrière avec un peu moins de 23 points par soir, malgré un temps de jeu moins conséquent (29 minutes) que l’an dernier.

De quoi permettre au meilleur marqueur de la 3e écurie de l’Ouest de décrocher une seconde sélection All-Star, après celle obtenue en 2023 ? Il a tous les arguments pour…

Jaren Jackson, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 MEM 58 26 50.6 35.9 76.6 1.3 3.4 4.7 1.1 3.8 0.9 1.7 1.4 13.8 2019-20 MEM 57 29 46.9 39.4 74.7 1.0 3.6 4.6 1.4 4.1 0.7 1.7 1.6 17.4 2020-21 MEM 11 24 42.4 28.3 83.3 1.5 4.1 5.6 1.1 3.8 1.1 1.4 1.6 14.4 2021-22 MEM 78 27 41.5 31.9 82.3 1.5 4.3 5.8 1.1 3.5 0.9 1.7 2.3 16.3 2022-23 MEM 63 28 50.6 35.5 78.8 1.7 5.0 6.8 1.0 3.6 1.0 1.7 3.0 18.6 2023-24 MEM 66 32 44.4 32.0 80.8 1.3 4.2 5.5 2.3 3.6 1.2 2.4 1.6 22.5 2024-25 MEM 35 29 49.4 34.8 78.5 1.5 4.9 6.4 2.0 3.3 1.5 2.3 1.6 22.7 Total 368 28 46.4 34.5 79.4 1.4 4.2 5.6 1.4 3.6 1.0 1.9 2.0 18.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.