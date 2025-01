Défenseurs du mois | Jaren Jackson Jr. et Evan Mobley à l’honneur

Lancé le mois dernier, et consacrant Victor Wembanyama et Dyson Daniels en octobre/novembre, le trophée du « Défenseur du mois » est cette fois-ci remporté, en décembre, par Jaren Jackson Jr. (Grizzlies) à l’Ouest et Evan Mobley (Cavaliers) à l’Est.

Pour justifier ces choix, la NBA souligne que Jaren Jackson Jr. a été le seul joueur à cumuler au moins 20 interceptions et 20 contres sur le mois, alors que Memphis a présenté la 3e défense la plus efficace de la conférence Ouest (108.1 au « Defensive Rating »).

Quant à Evan Mobley, en plus d’être le deuxième joueur qui a contesté en moyenne le plus de tirs à l’Est (10.0), il a aidé Cleveland à s’établir comme la défense la plus efficace de sa conférence en décembre (106.2 au « Defensive Rating »).

Suffisant pour coiffer au poteau Toumani Camara, Anthony Davis, Kris Dunn, Walker Kessler et Victor Wembanyama, ainsi que Bam Adebayo, OG Anunoby, Dyson Daniels et Jalen Suggs.

Jaren Jackson, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 MEM 58 26 50.6 35.9 76.6 1.3 3.4 4.7 1.1 3.8 0.9 1.7 1.4 13.8 2019-20 MEM 57 29 46.9 39.4 74.7 1.0 3.6 4.6 1.4 4.1 0.7 1.7 1.6 17.4 2020-21 MEM 11 24 42.4 28.3 83.3 1.5 4.1 5.6 1.1 3.8 1.1 1.4 1.6 14.4 2021-22 MEM 78 27 41.5 31.9 82.3 1.5 4.3 5.8 1.1 3.5 0.9 1.7 2.3 16.3 2022-23 MEM 63 28 50.6 35.5 78.8 1.7 5.0 6.8 1.0 3.6 1.0 1.7 3.0 18.6 2023-24 MEM 66 32 44.4 32.0 80.8 1.3 4.2 5.5 2.3 3.6 1.2 2.4 1.6 22.5 2024-25 MEM 32 29 49.2 35.3 79.7 1.4 4.7 6.1 1.8 3.2 1.5 2.2 1.7 22.1 Total 365 28 46.4 34.5 79.5 1.4 4.2 5.6 1.4 3.6 1.0 1.9 2.0 18.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Evan Mobley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 CLE 69 34 50.8 25.0 66.3 2.1 6.2 8.3 2.5 2.1 0.8 1.9 1.7 15.0 2022-23 CLE 79 34 55.4 21.6 67.4 2.4 6.6 9.0 2.8 2.8 0.8 1.8 1.5 16.2 2023-24 CLE 50 31 58.0 37.3 71.9 2.2 7.1 9.4 3.2 2.7 0.9 1.8 1.4 15.7 2024-25 CLE 30 30 57.0 42.7 77.9 2.1 6.7 8.8 2.9 2.2 1.0 2.2 1.5 18.4 Total 228 33 54.8 30.2 69.5 2.2 6.6 8.8 2.8 2.5 0.8 1.9 1.5 16.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.