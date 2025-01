Les Sixers au bord d’une nouvelle crise de nerfs

Une défaite, une victoire, une défaite… Malgré un calendrier relativement favorable, les Sixers n’arrivent pas à enchaîner. Avec 10 succès en 13 rencontres, les hommes de Nick Nurse avaient affiché une bien meilleure dynamique en décembre après un début d’exercice catastrophique.

Seulement cette dynamique semble de nouveau enrayée : quatre défaites sur leurs six dernières sorties. Dont la dernière qui fait tache face aux Pelicans d’un CJ McCollum déchaîné (38 points). « On a été en mesure de faire quelques ajustements sur lui pendant un temps, et puis il a enchaîné. La balle revenait à lui, il a été mesure de faire la différence en un-contre-un », constate Nick Nurse.

Ce dernier fait aussi ce constat : « Il m’a semblé que nous n’avions pas l’énergie nécessaire pour tout le match. » Cette question de l’usure de ses troupes est évidemment centrale. Cette nuit encore, les Sixers ont fait sans leur pivot Joel Embiid. Sans lui, Philadelphie a beaucoup plus de mal à gagner : 8 victoires pour 15 défaites. « On est clairement meilleurs avec Joel sur le terrain, c’est un fait », convient Paul George (25 points, 11 rebonds et 5 passes), qui s’est embrouillé avec CJ McCollum.

Les allées et venues à l’infirmerie du pivot ne facilitent pas la tâche des Sixers, constamment en train de réajuster leurs rotations. Guerschon Yabusele peut par exemple en témoigner puisqu’il enchaîne les séquences comme titulaire, avant de redevenir remplaçant.

Cette nuit, il était dans le cinq, tandis que Andre Drummond manquait à l’appel, tout comme le rookie Jared McCain, sur la touche pour la saison, ou Kyle Lowry.

Quelle continuité ?

« C’est difficile d’avoir des joueurs qui vont et viennent dans le cinq. Dès qu’on parvient à une certaine continuité, à fonctionner, des gars manquent à l’appel. C’est vraiment difficile. Les gars doivent changer de rôle tous les soirs. Cela nous met la pression. Jo, Paul et K.J. nous manquent. C’est difficile de gagner dans cette ligue quand on n’est pas en bonne santé », résume Tyrese Maxey.

Conséquence, les temps de jeu gonflent. Cette nuit, tous les titulaires ont joué 31 minutes ou plus, dont 41 pour Tyrese Maxey, déjà 3e plus gros temps de jeu de la ligue (37 minutes). « Cette semaine, on a eu deux matchs où je ne pense pas qu’on ait joué aussi bien qu’il le fallait ou aussi bien que nous l’avons fait en décembre. C’est maigre. Je m’inquiète un peu de voir mes titulaires jouer énormément », confie Nick Nurse.

De son côté, Paul George, appuie sur l’état d’esprit : « Il y a une sorte de désespoir avec lequel on doit commencer à jouer. Considérer chaque match comme s’il était important. À ce stade, chaque match est important. Cela ne va pas devenir plus facile. On a perdu ce soir. Je ne veux pas dénigrer la manière avec laquelle ils ont joué ce soir, mais c’est une équipe qu’on aurait dû battre. On doit écarter des équipes comme celle-là. »

Occasion manquée pour ces Sixers dont le calendrier se complique un peu plus avec un déplacement à venir à Orlando, avant les réceptions du Thunder et des Knicks.