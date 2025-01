Jared McCain ne rejouera pas cette saison…

Absent depuis le mois dernier, Jared McCain s’était fait opérer d’une déchirure au niveau du ménisque latéral du genou gauche. Ce n’était alors pas certain qu’on le revoit de la saison et, quelques semaines plus tard, on a appris finalement qu’il ne rejouerait effectivement plus de 2024/25.

Un sérieux coup dur pour les Sixers (15 victoires – 20 défaites) et pour le joueur, qui tournait à 15.3 points, 2.6 passes et 2.4 rebonds de moyenne, à 46% au tir (dont 38% à 3-points) et 88% aux lancers-francs. Des performances, aussi surprenantes que séduisantes, qui le faisaient déjà s’autoproclamer « Rookie of the Year ».

Malheureusement pour lui, l’ultra-connecté Jared McCain peut donc faire une croix sur ce trophée, quelques mois après avoir été drafté en 16e position par Philadelphie. À bientôt 21 ans, il manquera forcément aux hommes de Nick Nurse en sortie de banc et, en plus de sa carrière de Tiktokeur, l’ancien pensionnaire de Duke aura maintenant tout le loisir de se focaliser sur sa seconde année dans la ligue, à l’occasion de cette longue période de convalescence.

Jared McCain Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 PHL 23 26 46.0 38.3 87.5 0.6 1.9 2.4 2.6 1.6 0.7 1.6 0.0 15.3 Total 23 26 46.0 38.3 87.5 0.6 1.9 2.4 2.6 1.6 0.7 1.6 0.0 15.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.