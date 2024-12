Au tour de Jared McCain de partir à l’infirmerie des Sixers…

Peut-on faire pire début de saison que celui des Sixers ? Alors que l’équipe espérait jouer les premiers rôles à l’Est avec son recrutement XXL autour de Joel Embiid, la voilà empêtrée (7 victoires – 16 défaites) à la 12e place de leur conférence alors qu’on arrive au tiers de la saison, la faute aux innombrables blessures…

Tyrese Maxey, Paul George et Joel Embiid ont ainsi multiplié les allers-retours à l’infirmerie, le pivot devant y retourner ces derniers jours, et c’est désormais le rayon de soleil de ce début de campagne à Philadelphie, Jared McCain, qui doit s’arrêter, la faute à une déchirure au niveau du ménisque latéral du genou gauche !

La franchise a annoncé que son rookie, l’un des trois joueurs (avec Kelly Oubre Jr. et Guerschon Yabusele) de Nick Nurse à avoir disputé tous les matchs jusqu’à présent, allait désormais devoir se faire opérer et qu’il serait donc absent jusqu’à nouvel ordre. Il y a donc de grandes chances que sa saison soit d’ores et déjà terminée.

Tout dépend néanmoins de la localisation de la déchirure, et les protocoles, comme les durées d’indisponibilité, peuvent donc varier. Mais les fans des Sixers connaissent déjà très bien le sujet.

Pour Philadelphie, c’est en tout cas un coup dur de plus dans une saison qui vire au cauchemar.

Jared McCain Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 PHL 23 26 46.0 38.3 87.5 0.6 1.9 2.4 2.6 1.6 0.7 1.6 0.0 15.3 Total 23 26 46.0 38.3 87.5 0.6 1.9 2.4 2.6 1.6 0.7 1.6 0.0 15.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.