Joel Embiid souffre encore d’une fracture au visage

La sort s’acharne vraiment sur Joel Embiid puisque le pivot des Sixers retourne déjà à l’infirmerie ! Cette fois, ce n’est pas à cause de son genou, mais d’un coup involontaire reçu au visage dans la rencontre face aux Pacers.

Il reste une poignée de secondes à jouer en première mi-temps lorsque Tyrese Haliburton loupe un tir sur le côté gauche. La balle rebondit sur le cercle, et Bennedict Mathurin décolle pour la claquette.

Le Canadien écarte les bras, et il colle une manchette à Joel Embiid, qui était au rebond. Pendant que Kelly Oubre Jr. capte le rebond, le pivot s’effondre au sol. Rejoint par le staff médical, le Camerounais est emmené aux vestiaires, et ce n’est que beaucoup plus tard que le verdict tombe : fracture du sinus !

Après la défaite de ses protégés, Nick Nurse a annoncé que son pivot passerait des examens complémentaires pendant le week-end avant d’envisager la suite.

Une première partie de saison à oublier

« Il va falloir avancer, s’entraîner à nouveau, et se mettre en tête que c’est au joueur suivant de prendre la relève » a réagi Tyrese Maxey. « Ce qui craint, c’est qu’on allait dans la bonne direction. Les gars avaient trouvé leur place, et compris ce qu’attend d’eux le coach, et ils jouaient comme il faut. On sait comment jouer avec Joel, et maintenant, il faut revenir en arrière et rejouer sans lui. C’est différent, mais la vie est comme ça… »

Ce n’est pas la première fois que Joel Embiid est touché au visage puisqu’il s’était déjà blessé en 2018 lors d’un choc avec Markelle Fultz : fracture du plateau orbital de l’œil gauche. En 2022, lors de la série face aux Raptors, rebelote, avec cette fois une fracture du plateau orbital de l’œil droit. À cela, il faut ajouter une paralysie partielle du visage, appelée paralysie faciale de Bell, développée face aux Knicks lors des derniers playoffs.

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHL 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHL 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHL 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHL 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHL 68 34 49.9 37.1 81.4 2.1 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.1 1.5 30.6 2022-23 ★ PHL 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHL 39 34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.8 1.7 34.7 2024-25 PHL 5 32 40.7 13.0 97.4 1.6 6.8 8.4 3.6 3.0 0.4 3.8 1.2 22.0 Total 438 32 50.3 33.8 82.7 2.2 8.9 11.1 3.6 3.1 0.9 3.4 1.7 27.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.