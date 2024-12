Jared McCain promis à un rôle de joker du banc des Sixers

Une victoire et une défaite. Voilà le bilan cette saison des Sixers (7 victoires – 15 défaites) quand ils ont pu aligner Joel Embiid, Paul George et Tyrese Maxey ensemble dans leur cinq de départ. C’est dire si Nick Nurse a dû bricoler avec ses titulaires depuis le début de saison.

L’un des grands gagnants de ces turbulences a été Jared McCain. Promu parmi les titulaires à huit reprises, le rookie a tourné à près de 24 points de moyenne dans ce contexte. Suffisant pour bouleverser durablement la hiérarchie existante à Philadelphie ? Rien n’est moins sûr.

« Je ne suis pas encore tout à fait sûr, mais pour l’instant, il semble être une sorte de joker offensif en sortie de banc au poste d’arrière. On va certainement le faire jouer au poste de meneur. Je peux voir cela changer un peu, que ça évolue un peu différemment sur le chemin, mais je l’aime vraiment bien », affiche son coach, qui imagine des allers-retours fréquents entre le cinq et le banc.

Utile pour faire grimper l’adresse à 3-points

Comme remplaçant, Jared McCain joue quasiment moitié moins, et sa moyenne de points chute logiquement de moitié. Pas son pourcentage d’adresse (11 points à 46%). Son adresse longue-distance (38% sur l’année) reste constante, ce qui n’est pas inintéressant pour créer des espaces auprès des trois vedettes évoquées plus haut, pour le moment hyper maladroites de loin (31% pour Paul George, 29% pour Tyrese Maxey et 13% pour Joel Embiid…).

« Je pense qu’il colle parfaitement aux trois autres. C’est vraiment un bon élément pour étirer le jeu. Il a rentré quelques paniers l’autre soir en fin de possession, le ballon a atterri dans ses mains et il a pu marquer un panier. C’est très utile », qualifie Nick Nurse, qui avait misé sur McCain après le passage au vestiaire du match face aux Bulls, à la place de Guerschon Yabusele.

« Je penserai sans doute davantage en titulaires de première période et titulaires de seconde période qui changeront beaucoup. J’ai abordé ce match dimanche en me disant : ‘Soyons grands et dépassons-les.’ Et puis je n’ai pas aimé, alors j’ai pris une autre direction. J’ai donc pu voir que ça avait changé entre la première et la deuxième mi-temps », termine Nick Nurse, qui mise donc sur la flexibilité. Jared McCain devra s’y faire.

Jared McCain Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 PHL 22 26 46.3 38.2 87.5 0.6 1.9 2.5 2.6 1.5 0.7 1.6 0.0 15.8 Total 22 26 46.3 38.2 87.5 0.6 1.9 2.5 2.6 1.5 0.7 1.6 0.0 15.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.