Jared McCain le crie haut et fort : « Je suis le Rookie de l’année »

Dans les malheurs des Sixers, Jared McCain est un « vrai rayon de soleil », comme l’expliquait récemment Nick Nurse. Cette nuit, face aux Nets, il a signé son septième match consécutif à plus de 20 points avec 30 points à 11/20 dont 6/11 de loin. Se permettant même de crier « Je suis le rookie de l’année » en fin de match…

Une déclaration dans le feu de l’action qu’il avait un peu de mal à assumer en conférence de presse. « J’imagine que j’ai dit ça » souriait-il. « Tu imagines ? » s’amuse Tyrese Maxey. « Oui je l’ai dit, c’était assez clair… »

Difficile toutefois de le contredire pour l’instant, alors qu’il affiche désormais une moyenne de 16.5 points à 48% de réussite dont 43% de loin, et qu’il creuse l’écart devant les autres rookies de sa promotion : Jaylen Wells (11.7), Dalont Knecht (11.7), Zaccharie Risacher (10.5) ou encore Zach Edey (11.1) et Stephon Castle (10.4).

« C’est l’un de mes objectifs pour la saison, évidemment, mais c’était juste la compétitivité qui s’exprimait. Je respecte tous les autres rookies de la ligue, mais je crois évidemment en moi et certains mots sont sortis. »

Soulager Tyrese Maxey

« Je suis ravi que nous ayons trouvé quelqu’un qui puisse me soulager et me permettre de me reposer, de sorte que je n’aie pas besoin d’avoir le ballon dans les mains aussi souvent » explique Tyrese Maxey sur son coéquipier de vingt ans. « Nous avons un autre gars sur le terrain qui peut créer du jeu, qui peut shooter, qui peut jouer sans le ballon, avec le ballon, ce qui rend le jeu beaucoup plus facile ».

Nick Nurse pouvait ainsi souffler, les Sixers (3-12) ayant mis fin à leur série de cinq revers consécutifs, en profitant de leur victoire face à Brooklyn pour laisser la dernière place de l’Est aux Wizards.

« Jared a poursuivi son départ torride et Tyrese était plus proche de sa version normale. Ces deux gars ont été remarquables, surtout quand on avait besoin d’eux. Mais je pense que tous ceux qui ont touché joué ce soir ont apporté leur contribution. J’ai vraiment aimé l’activité générale de notre défense » pouvait conclure le coach.

Jared McCain Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 PHL 15 24 48.4 42.7 97.1 0.6 1.7 2.3 2.7 1.5 0.6 1.3 0.0 16.5 Total 15 24 48.4 42.7 97.1 0.6 1.7 2.3 2.7 1.5 0.6 1.3 0.0 16.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.