Comme Will Hardy, Taylor Jenkins a pris son temps-mort trop tôt…

Entre déchets en attaque et manque d’efforts en défense, les Grizzlies ont raté trop de choses pour l’emporter face aux Rockets. Pourtant, les troupes de Taylor Jenkins n’étaient pas loin d’arracher une prolongation.

Il reste moins de cinq secondes à jouer quand Desmond Bane commence à dégainer à 3-pts, alors que Memphis accuse trois points de retard. Le shoot de l’arrière tombe dedans et les Grizzlies égalisent, pense-t-on alors.

Sauf que, quelques instants avant que le joueur ne shoote, les arbitres sifflent et lèvent les bras. Pourquoi ? Parce que Taylor Jenkins avait pris un temps-mort… « Je vais retenir la leçon. J’ai fait une erreur », concède l’entraîneur de Memphis.

Les regrets de Taylor Jenkins

Une situation qui rappelle celle de Will Hardy, face aux Lakers début décembre 2024, qui avait lui aussi demandé un temps-mort trop rapide dans les ultimes secondes, avant un shoot de Collin Sexton. Le coach du Jazz avait alors, de son propre aveu, « volé » la victoire à ses joueurs.

Car après ce temps-mort, Ime Udoka, bien malin, a annihilé la possibilité d’égaliser des Grizzlies en faisant faute immédiatement, pour envoyer Desmond Bane sur la ligne des lancers-francs.

« On a la plus grande des confiances en notre coach. On croît en lui. C’est une décision qui s’impose d’elle-même », a réagi l’arrière pour le défendre. « On a fait beaucoup d’erreurs dans cette rencontre, donc la défaite est pour nous. Il va s’en vouloir, comme tout le monde puisque le shoot est rentré, mais on doit passer à autre chose. »