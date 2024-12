Tout le Delta Center s’était levé d’un seul homme, persuadé d’avoir vu Collin Sexton donner l’avantage au Jazz à un peu plus d’une seconde de la fin contre les Lakers. Peine perdue, le panier de l’arrière d’Utah n’a servi à rien. L’entraîneur de Salt Lake City, Will Hardy, avait demandé un temps-mort en cours d’action, annihilant ce qui aurait pu être le panier de la gagne.

La frustration était grande, autant pour le technicien du Jazz que pour son joueur sur le moment, alors qu’il ne restait plus que 2,1 secondes à jouer en sortie de temps-mort. « J’aime laisser l’équipe faire quand on a le rebond à 8-9 secondes de la fin, vous voulez les laisser jouer » a expliqué Will Hardy en conférence de presse. « Habituellement, mon instinct est que dès que le porteur de balle commence à reculer, je demande le temps-mort. Mais j’aurais simplement adoré qu’il reste 3,5 et non 2,1 secondes à jouer. »

Et si…

Sur l’action, Will Hardy a laissé un temps Collin Sexton remonter le ballon, avant de jouer son un-contre-un. Les Lakers ont fait le choix de « switcher », laissant Rui Hachimura sur l’ancien joueur des Cavaliers.

Dans le même instant, Collin Sexton fait un pas d’hésitation avant d’accélérer vers le cercle quand Will Hardy se précipite à la table de marque demander le temps-mort. Son joueur est passé et inscrit le lay-up au moment juste après que les arbitres aient sifflé.

« C’est dur parce que vous ne savez pas exactement comment cela se serait terminé s’ils n’avaient pas sifflé et que tout le monde avait continué à jouer » a poursuivi Will Hardy. « Peut-être que Collin aurait mis ce tir. Je lui ai dit dans le vestiaire que je lui avais volé ce moment« . Anthony Davis, présent en deuxième rideau sur ce coup-là en est en tout cas persuadé, il aurait « probablement contré » la tentative de Collin Sexton, si les arbitres n’étaient pas intervenus, a-t-il assuré en zone mixte.

Pensant pouvoir trouver une meilleure position de tir après avoir posé un système, Will Hardy a eu doublement « tort » puisqu’il s’est fait surprendre après la remise en jeu, les Lakers faisant le choix de ne pas switcher, avant que Collin Sexton ne balbutie son dribble et ne soit finalement gêné par trois Lakers sur sa dernière tentative.

Will Hardy avait déploré le manque d’intelligence situationnelle du Jazz…

« Cela aurait pu se finir d’une manière ou d’une autre » a relativisé le joueur du Jazz, dont la colère au moment de l’annonce du temps-mort avait déjà vite laissé place à la concentration. « Coach Hardy trouvait que j’étais un peu bloqué et a appelé le temps-mort. C’est une de ces situations où si cela se passe bien, tant mieux, mais sinon, c’est à moi de demander le temps-mort. Donc je ne lui en veux pas du tout de l’avoir fait. Je ne lui rejette ni la faute, ni la responsabilité. »

Sans vrai objectif sportif cette saison, Utah oubliera assez vite les conséquences de ce choix, qui place le Jazz un peu plus dans les profondeurs de la Conférence Ouest, 14e, avec une défaite de moins que les Pelicans déplumés, mais à déjà quatre succès de Portland, 13e.

Mais une victoire de prestige contre les Lakers aurait donné un petit rayon de soleil au milieu des défaites. D’autant plus que Will Hardy avait regretté lors de la dernière confrontation entre les deux équipes le manque de « capacité à reconnaître et résoudre les problèmes collectivement » après le gros coup de chaud à 3-points de Dalton Knecht.