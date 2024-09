Collin Sexton se voit dans le Top 10 des meneurs de la ligue

Les meneurs de jeu pour qui la création passe avant le « scoring » se font plus rares dans la NBA d’aujourd’hui. Mais Collin Sexton est de ceux qui pensent que des meneurs « purs », à l’instar d’un Chris Paul, ont toujours leur place dans la Grande Ligue.

« Je dirais que oui. Ça dépend de l’équipe parce qu’au final, si vous avez besoin d’un panier venant de Chris Paul, il va marquer. Mais si vous avez besoin qu’il mette la table pour tout le monde, il va le faire. Il n’a pas de limites », juge le joueur du Jazz, en sous-entendant qu’aux Spurs, « CP3 » est susceptible de faire remonter sa moyenne de points par rapport à celle affichée aux Warriors.

« Si tu es dans une équipe avec KD (Kevin Durant), PG (Paul George), ton boulot est facile avec certains gars. Tout ce que tu as à faire, c’est de passer, de faciliter, les mettre dans la bonne situation. […] Les mettre en valeur. Si c’est le cas, je me mets en valeur aussi », poursuit-il en se projetant sur la situation de Tyus Jones aux Suns, aux côtés de Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Beal.

Collin Sexton, lui, n’appartient pas vraiment à cette catégorie. Naviguant entre les postes d’arrière et de meneur, il ne s’est rapproché des 5 passes décisives de moyenne que l’an dernier avec le Jazz.

Le 8e choix de la Draft 2018 est un scoreur qui tournait à près de 19 points de moyenne la saison passée. Une moyenne qui a grimpé jusqu’aux 24 unités lors de la troisième saison dans la ligue, avec les Cavs. Insuffisant toutefois pour obtenir les honneurs du All-Star Game, les résultats de son équipe ne suivant pas.

Son opportunité « arrive »

Quid aujourd’hui du statut de ce joueur jamais étoilé donc, et qui n’a jamais disputé les playoffs ? Se considère-t-il dans le Top 5 à son poste ? « Je sens que je peux en être. Je ne crois pas (en être) pour une question d’opportunité. Mon opportunité arrive et je vais en tirer profit quand ce sera le cas », s’imagine-t-il.

Le joueur de 25 ans a une autre vision des choses lorsqu’il est question du Top 10 des meilleurs meneurs NBA. « Si je me mets en avant, c’est sûr (que je suis dedans). Je suis prêt à affronter n’importe qui. Au final, je ne recule devant personne. J’ai un autre type de pression sur les épaules », remarque celui qui avait été impliqué dans l’échange pour Donovan Mitchell.

Sur le seul plan statistique, Collin Sexton est loin des meilleurs à son poste. Mais il faut rappeler qu’il jouait moins de 27 minutes par soirée l’an dernier. À temps de jeu égal, son rendement est comparable à ceux de Tyrese Maxey ou de Damian Lillard.

Seulement, en comptant également dans ce classement fictif les Luka Doncic, Stephen Curry, Ja Morant, Kyrie Irving, Trae Young ou encore De’Aaron Fox, il semble avoir encore du chemin à parcourir pour s’installer parmi l’élite à son poste.

Collin Sexton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 CLE 82 32 43.0 40.2 83.9 0.7 2.2 2.9 3.0 2.3 0.5 2.3 0.1 16.7 2019-20 CLE 65 33 47.2 38.0 84.6 0.9 2.2 3.1 3.0 2.2 1.0 2.4 0.1 20.8 2020-21 CLE 60 35 47.5 37.1 81.5 1.0 2.2 3.1 4.4 2.6 1.0 2.8 0.2 24.3 2021-22 CLE 11 29 45.0 24.4 74.4 1.2 2.1 3.3 2.1 2.3 0.9 2.8 0.0 16.0 2022-23 UTH 48 24 50.6 39.3 81.9 0.8 1.4 2.2 2.9 2.3 0.6 1.8 0.1 14.3 2023-24 UTH 78 27 48.7 39.4 85.9 0.9 1.7 2.6 4.9 2.0 0.8 2.1 0.2 18.7 Total 344 30 46.9 38.3 83.4 0.9 2.0 2.8 3.6 2.3 0.8 2.3 0.1 18.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.