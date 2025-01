Stats & Highlights | Les Mavericks retournent les Blazers, le Heat se venge du Jazz

Toujours privés de Luka Doncic et Kyrie Irving, et avec un Klay Thompson en mode fantôme (3 points à 1/6 au tir), les Mavericks étaient partis pour s’incliner face aux Blazers. Sauf que Jaden Hardy (25 points) et ses coéquipiers n’avaient pas dit leur dernier mot, et un 16-0 dans le « money-time » a renversé la situation…

Notamment privé de Brice Sensabaugh, qui avait fait très mal au Heat en Floride, le Jazz a dû s’incliner pour la revanche à domicile. Il a toutefois fallu un Jaime Jaquez Jr. (20 points, 7 rebonds, 7 passes) décisif.

Dallas – Portland : 117-111

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Utah – Miami : 92-97

