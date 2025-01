Bradley Beal et les Suns se reprennent en dominant les Hawks

Deuxième victoire en trois matchs pour ces Suns « remodelés ». Derrière les 25 points de leur nouveau 6e homme, Bradley Beal, et trois autres joueurs à 20 points ou plus (Kevin Durant, Grayson Allen et Devin Booker), les Suns ont repoussé les Hawks (123-115) et leurs sept joueurs à 10 points ou plus.

Phoenix a livré un match sérieux, sans non plus pouvoir se targuer d’avoir été en contrôle durant l’intégralité de la rencontre. Après 12 minutes, les locaux avaient viré en tête (38-31), avant de concéder 41 points dans le second quart-temps face à des Hawks beaucoup trop adroits derrière l’arc. Dans ce match sans grosse défense, les visiteurs sont ainsi rentrés au vestiaire avec deux possessions d’avance (68-72).

La suite a été plus délicate pour Trae Young et sa troupe, notamment en attaque. Les locaux ont démarré la seconde période avec de meilleures intentions défensives. Et grâce à un Bradley Beal très en réussite aux tirs sur la fin de la période, ils ont bien terminé le 3e quart-temps (98-92).

Les Suns ont continué à s’échapper au score dans les minutes suivantes, mais De’Andre Hunter, à 3-points, a ramené son équipe à deux possessions (111-105) à cinq minutes de la fin. C’est ici que Devin Booker a décidé d’enterrer Atlanta, en trouvant d’abord Kevin Durant sur le « pick-and-pop », avant de servir Tyus Jones dans le corner.

Grayson Allen en rajoutait une couche, toujours derrière l’arc, et ce 9-0 tuait les Hawks (même si ces derniers allaient répondre par un 10-0 trop tardif).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jusuf Nurkic n’est pas rentré en jeu… « On est parti sur Mason (Plumlee) et Oso (Ighodaro) ce soir. On essaie de trouver ce qui est le mieux pour l’équipe, les bonnes combinaisons, le bon groupe. » Ainsi s’exprime Mike Budenholzer pour justifier le fait de ne pas mobiliser Jusuf Nurkic dans cette partie. Il s’agissait de son premier « DNP » depuis son arrivée à Phoenix. Le divorce entre les deux parties semble de plus en plus inévitable.

– Devin Booker en crise à 3-points. Le meneur/arrière des Suns avait déjà de sérieux soucis d’adresse, en amont de ce match, depuis son retour de blessure : seulement 37% aux tirs dont 27% à 3-points en quatre matchs. Cette nuit, il a plongé un peu plus derrière l’arc : 0/8 ! Avec 32.5% de réussite à 3-points sur la saison, il n’a jamais été autant maladroit en carrière.

– Les Suns peuvent-ils se refaire ? Modestes 12e de leur conférence (17 victoires – 19 défaites), les Suns ont une opportunité en or de retrouver des couleurs… grâce à leur calendrier. Réception du Jazz puis des Hornets, et des déplacements à Atlanta et Washington (avant Detroit puis Cleveland). Soit quatre équipes au bilan négatif.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.