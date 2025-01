Entre maturité et fatalisme, Jusuf Nurkic conscient de sa situation précaire

La situation est de plus en plus explosive à Phoenix. Les défaites s’enchaînent et Mike Budenholzer a tenté de créer un électrochoc en mettant Bradley Beal et Jusuf Nurkic sur le banc. Après une victoire face aux Sixers, la défaite contre les faibles Hornets n’a clairement pas rassuré et, à un mois de la « trade deadline », on peut imaginer que les Suns appuient sur le bouton des transferts.

« Les dirigeants sont totalement transparents : ils ne cherchent pas à nous transférer », assure le pivot. « Après, on n’est pas des enfants non plus. On est conscient que ça fait partie du boulot. Il n’y a rien à faire face à ça, enfin dans mon cas. »

Il a raison de le préciser car son coéquipier Bradley Beal contrôle, lui, son destin, avec sa clause de non-transfert. Ainsi, il a « les cartes en main » selon sa propre expression. Après onze saisons dans la NBA et à 30 ans, Jusuf Nurkic ne semble plus bousculé par ces rumeurs.

« Je ne contrôle pas ces choses-là, tout en sachant que ça peut arriver chaque jour, chaque saison, surtout à cet instant de la saison », insiste-t-il. « On peut voir n’importe quel nom dans les rumeurs, pas seulement le mien. Ce n’est ni positif ni négatif. Je pense qu’ils seront correctes et honnêtes mais, même si ce n’est pas le cas, très bien, c’est le business. Pas de rancune. »

« À ce stade, le seul choix qui s’offre à moi est d’être professionnel »

Le fatalisme du joueur de Phoenix, qui réalise actuellement sa plus mauvaise saison depuis presque une décennie, est aussi présent quand il doit commenter sa relégation sur le banc.

« J’ai passé suffisamment de temps dans la ligue pour dire que tout le monde s’en fout. À ce stade, le seul choix qui s’offre à moi est d’être professionnel et c’est ce que je vais faire. Je ne veux pas poser de problèmes à mes coéquipiers ou à la franchise. Je serai, le plus possible, professionnel et ferai ce qu’on me demande. »

En décembre 2015 et janvier 2016, alors à Denver, il avait été aussi remis sur le banc, perdant sa place de titulaire pendant quelques semaines, pour laisser de l’espace à un certain Nikola Jokic. Le Bosnien n’avait pas apprécié et fut transféré vers Portland dans la foulée, en février 2016.

« Je n’ai pas le même ressenti. Je suis bien plus mature qu’à l’époque », répond-il face à ce souvenir. « Et j’ai joué avec de grands joueurs à Portland qui m’ont beaucoup appris pour gérer ces situations. Le reste n’est pas entre mes mains. »

Jusuf Nurkic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 DEN 62 18 44.6 0.0 63.6 2.0 4.1 6.2 0.8 3.3 0.8 1.4 1.1 6.9 2015-16 DEN 32 17 41.7 0.0 61.6 2.0 3.4 5.5 1.2 2.8 0.8 1.7 1.4 8.2 2016-17 * All Teams 65 21 50.7 0.0 57.1 2.4 4.8 7.2 1.9 2.5 0.8 2.2 1.1 10.2 2016-17 * DEN 45 18 50.7 0.0 49.6 2.0 3.8 5.8 1.3 2.0 0.6 1.8 0.8 8.0 2016-17 * POR 20 29 50.8 0.0 66.0 3.2 7.1 10.3 3.1 3.6 1.2 3.1 1.9 15.2 2017-18 POR 79 26 50.5 0.0 63.0 2.4 6.6 9.0 1.8 3.1 0.8 2.3 1.4 14.3 2018-19 POR 72 27 50.8 10.3 77.3 3.4 7.0 10.4 3.2 3.5 1.0 2.3 1.4 15.6 2019-20 POR 8 32 49.5 20.0 88.6 2.9 7.4 10.2 4.0 4.9 1.4 2.4 2.0 17.6 2020-21 POR 37 24 51.4 40.0 61.9 2.3 6.6 9.0 3.4 2.8 1.0 2.0 1.1 11.5 2021-22 POR 56 28 53.5 26.8 69.0 3.0 8.1 11.1 2.8 3.4 1.1 2.6 0.6 15.0 2022-23 POR 52 27 51.9 36.1 66.1 2.2 6.9 9.1 2.9 3.6 0.8 2.3 0.8 13.3 2023-24 PHX 76 27 51.0 24.4 64.0 2.9 8.1 11.0 4.0 3.3 1.1 2.3 1.1 10.9 2024-25 PHX 25 24 45.4 32.2 69.6 1.8 7.3 9.2 1.9 3.1 0.9 2.3 0.6 8.6 Total 564 25 50.2 28.6 66.8 2.5 6.4 9.0 2.5 3.2 0.9 2.2 1.1 12.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.