Un grand Darius Garland permet aux Cavs d’enchaîner face aux Raptors

Au lendemain du choc remporté face au Thunder, histoire de renforcer leur statut de meilleure équipe du pays, les Cavaliers enchaînaient contre les Raptors. Avec un Darius Garland de gala (40 points et 9 passes), ils en ont profité pour décrocher un douzième succès consécutif (132-126). Mais ce ne fut pas évident et il aura fallu aller le chercher.

Sans Donovan Mitchell, rien ne fut ainsi donné à Cleveland, qui a dû attendre les deux dernières minutes pour faire la différence pour de bon. Grâce à Darius Garland, évidemment auteur du 3-points du K-O. à 39 secondes de la fin (« à la Kyrie Irving 2016 ») et de, surtout, 14 points dans le quatrième quart-temps.

Avant ça, Toronto a joué crânement sa chance, menant quasiment tout le match et même de +12 au maximum, mais se faisant punir par son gâchis aux lancers-francs, son manque de concentration au rebond ou encore son incapacité à aller chercher les tirs à hauts pourcentages de réussite quand il le fallait. Tout le contraire des Cavs, qui déroulent toujours autant collectivement.

Des Cavaliers finalement plus tueurs au moment opportun, tandis que Donovan Mitchell aura pu se ménager physiquement en voyant Darius Garland être si bien en jambes et si adroit. Un peu comme Evan Mobley et Jarrett Allen sous les panneaux.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Darius Garland, taille patron. En l’absence de Donovan Mitchell, Darius Garland a eu toutes les clés de l’attaque des Cavaliers en main. Bien aidé par la paire Evan Mobley – Jarrett Allen (39 points, 26 rebonds et 9 passes), ainsi que les 18 points de Caris LeVert, le meneur a donc signé son record de la saison au scoring, histoire de renforcer davantage sa candidature pour le All-Star Game. Tout en évitant un vilain piège et en maintenant la série de son équipe en vie.

– Toronto n’y arrive décidément pas à l’extérieur. Même quand on les sent susceptibles de surprendre et l’emporter en déplacement, les Raptors se font calmer sur la fin. Scottie Barnes, RJ Barrett, Chris Boucher ou encore Jakob Poeltl ont eu beau faire de leur mieux pour mettre fin à la série des Cavaliers, ils n’y sont pas parvenus et, à la place, cela leur donne une 17e défaite en 18 matchs à l’extérieur. Tout simplement le pire record de la ligue dans le domaine, quand l’adversaire du soir pointe à 20-1 à domicile.

