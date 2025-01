Les Kings sauvés par leurs « Batman et Robin », DeMar DeRozan et Keon Ellis

Sur les cendres du désastre, les Kings ont su trouver un peu de positivité. C’est ainsi que Doug Christie, citant l’auteur Deepak Chopra, a résumé l’état d’esprit de ses joueurs pour réussir à dominer Miami lundi.

Sacramento était pourtant dos au mur dans le quatrième quart-temps, sur le point de voir sa série de quatre victoires, qui avait fait tellement de bien, prendre fin. Mais la franchise californienne s’est trouvé des hommes providentiels, deux en particulier : DeMar DeRozan et Keon Ellis.

Doug Christie semble avoir trouvé les bons leviers pour inspirer son groupe. Après la victoire jeudi dernier contre Philadelphie, l’entraîneur des Kings a emmené ses troupes sur le toit du Golden 1 Center pour observer de près le fameux « Beam », ce rayon violet qui traverse le ciel à chaque succès de Sacramento. DeMar DeRozan y avait reçu la couronne symbolique de meilleur défenseur du match.

« Je n’ai jamais vu un Bat-Signal ou quelque chose de ce genre mais c’est probablement ce qui s’en approche le plus » a souri l’ailier ce lundi en conférence de presse. « Voir cela fait se rendre compte que toute la ville voit ça, et comprend quand le rayon s’allume que l’on joue pour tout Sacramento. » Alors l’ancien des Raptors, des Spurs et des Bulls a endossé son costume de super-héros pour plier le match.

Neuf points pour DeMar DeRozan dans la deuxième prolongation

Déjà auteur de 11 points dans le quatrième quart alors que Sacramento était mené de 17 unités à un peu plus de huit minutes de la fin, DeMar DeRozan a frappé encore plus fort lors de la deuxième prolongation. Tir à 3-point, panier en isolation après avoir fait sauter son vis-à-vis grâce à plusieurs feintes, nouveau tir lointain après avoir décalé ses appuis finalement accordé à deux points, puis le dernier coup de poignard en tête de raquette… « DMDR » a inscrit les neuf derniers points des siens en étalant sa palette offensive et sa confiance inébranlable dans les matchs serrés.

« J’adore ça » s’est-il réjoui, meilleur marqueur du match avec ses 30 points. « J’ai été dans ces situations tellement de fois dans ma carrière. Vous ne pouvez pas avoir peur de rater. Vous vivez pour ce genre de moments, j’essaie de les savourer le plus possible. Je vois toujours les matchs en me disant qu’ils ne sont pas finis avant que le buzzer ne sonne. Je vois de nombreuses choses dans ma vie comme ça. Avec ça en tête, vous avez toujours l’opportunité que quelque chose se passe tant que vous restez dans le coup. Vous ne pouvez pas laisser un mauvais match ou une soirée difficile au tir entamer votre confiance quand votre nom est appelé pour faire les actions qui comptent. »

Injouable, DeMar DeRozan a visiblement inspiré ses coéquipiers. « Ce n’était pas que pour moi, dans le quatrième quart-temps, nous avions tous cet état d’esprit » a estimé le sauveur du soir. Car s’il a pris la lumière par ses exploits des dernières minutes, Keon Ellis a aussi eu le droit à ses louanges.

Keon Ellis, le travailleur de l’ombre

Promu dans le cinq de départ en l’absence de De’Aaron Fox, le « guard » a été fidèle à lui-même, avec une défense de haut niveau et une collection d’actions décisives bien que moins visibles, comme ses 15 passes déviées.

Mais aussi deux tirs de loin importants dans le comeback des siens lors du quatrième quart-temps pour une ligne de statistiques flatteuse : 17 points, 8 rebonds, 3 passes et 3 interceptions. Le Robin, bras droit de l’ombre indéfectible de Batman DeRozan. « Keon est un joueur spécial. Il a beaucoup de choses dans son jeu qui ne s’apprennent pas » a résumé Doug Christie aux médias.

« Ce jeune garçon est formidable » s’est enthousiasmé DeMar DeRozan au sujet de son coéquipier, dont l’utilisation par Mike Brown interrogeait. « Sa technique en défense est fantastique. Il y a de nombreuses choses qu’il fait, et il ne se rend pas compte à quel point il va devenir extraordinaire alors qu’il est déjà bon. C’est cool à voir, la confiance qu’il a à prendre ses tirs à 3-points, créer du jeu, on l’encourage sur cela. »

« On ne peut tout simplement pas gagner ce genre de matchs sans lui » a pour sa part avancé Domantas Sabonis. « Quand il est concentré comme ça, il rend la vie de tout le monde tellement plus facile. » Et ces Kings au fond du trou redeviennent dangereux avec cinq succès consécutifs avant un nouveau test d’ampleur à Boston vendredi.