Même sans Jalen Brunson, les Knicks continuent de planer

Touché au mollet, Jalen Brunson ne pouvait pas jouer face au Jazz. Miles McBride allait donc prendre sa place dans le cinq majeur. Manque de chance, il ressent une douleur à la cuisse pendant l’échauffement… Ainsi, au dernier moment, c’est finalement Cameron Payne qui commence la partie pour les Knicks.

Deux absents importants donc, qui pèsent à eux deux pas moins de 35 points et 10.7 passes de moyenne depuis le début de saison. Mais face à une faible équipe du Jazz, New York n’a eu aucun problème pour poursuivre sa belle série, désormais à neuf victoires d’affilée.

« On a une grosse densité. Et on a des joueurs qui peuvent marquer. C’est la différence entre cette année et la saison passée. L’an passé, sans Brunson, je ne suis pas sûr qu’on aurait gagné », se souvient Josh Hart alors que les Knicks avaient terminé avec une victoire pour quatre revers sans le meneur de jeu en 2023/24. « Là, sans lui, il reste Karl-Anthony Towns, Mikal Bridges, OG Anunoby. »

Cameron Payne, symbole de la profondeur du banc

On peut même ajouter Josh Hart à cette liste puisque, toujours autant en forme, il a réalisé un deuxième triple-double de suite avec 15 points, 14 rebonds et 12 passes décisives. Pour le reste, « KAT » a inscrit 31 points, Mikal Bridges 27 et OG Anunoby 22. Et Cameron Payne ? Il fait lui aussi un bon match avec 8 points (certes à 2/9 au tir), 9 passes décisives et 3 interceptions.

« Tout le monde doit être prêt. On a un très bon banc et dès que chacun est appelé, tout le monde est prêt à jouer. Je le suis toujours et ça aide », explique l’ancien de Phoenix, prévenu de sa titularisation quelques instants seulement avant le début de match. « Donc quand quelque chose comme ça arrive, je suis capable d’être dedans. C’était surprenant mais j’étais prêt. »

Les Knicks ont pu l’emporter aisément sans Jalen Brunson et avec une défense efficace. Certes ce n’est qu’une victoire face à Utah mais l’essentiel est ailleurs : continuer de bien jouer sans un All-Star et avoir une série encore en vie. Ils ne sont plus très loin de la deuxième place de la conférence Est, qui appartient à Boston actuellement.

« Une bonne grosse victoire. On a trouvé un moyen de l’emporter et c’est notre saison ça : les joueurs présents font le boulot pour les absents », résume Tom Thibodeau. « Voilà pourquoi c’est une équipe et on travaille ensemble. Chacun met en priorité l’équipe et fait des sacrifices. Dans le courant de la saison, que ce soit face à une blessure, une maladie ou un problème de fautes, on a besoin de chacun. Quand on vous appelle, il faut être prêt. »