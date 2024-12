Josh Hart a trouvé sa place chez les Knicks

« Je suis perdu, je ne sais pas pourquoi. » Les mots de Josh Hart, prononcés en octobre, juste avant le début de saison, semblent désormais bien loin… Avec les arrivées de Mikal Bridges et Karl-Anthony Towns, il n’arrivait pas à trouver sa place.

Les semaines suivantes ont apporté une réponse claire : le joueur s’est adapté. Et il réalise même sa meilleure saison en carrière avec 14.4 points, 8.6 rebonds, 5.5 passes et 1.5 interception de moyenne !

« C’est marrant de voir le changement entre les propos de la présaison où il était perdu et ce qu’il fait maintenant », résume Karl-Anthony Towns. « Il nous montre ce dont il est capable. Il a trouvé les solutions. Il est en confiance comme jamais. »

Face aux Wizards, Josh Hart a compilé 23 points, 15 rebonds et 10 passes. Le neuvième triple-double de sa carrière, tous réalisés à New York. « Il a été incroyable pendant toute la partie », glisse Tom Thibodeau.

Tout va bien pour l’ancien de Portland et pour les Knicks donc. Le premier est en forme et les seconds sont désormais sur huit victoires d’affilée. « On essaie de ne pas trop y penser », assure-t-il. « Les séries de succès, c’est cool, mais on sait qu’une saison NBA, ce sont des hauts et des bas. »

Josh Hart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 63 23 46.9 39.6 70.2 0.7 3.5 4.2 1.3 1.7 0.7 0.7 0.3 7.9 2018-19 LAL 67 26 40.7 33.6 68.8 0.5 3.2 3.7 1.4 2.2 1.0 0.9 0.6 7.8 2019-20 NOP 65 27 42.3 34.2 73.9 0.9 5.6 6.5 1.7 2.5 1.0 1.2 0.4 10.1 2020-21 NOP 47 29 43.9 32.6 77.5 1.1 6.9 8.0 2.3 2.4 0.8 1.0 0.3 9.2 2021-22 * All Teams 54 33 50.4 34.3 75.8 1.1 6.0 7.2 4.1 2.8 1.1 2.1 0.2 14.9 2021-22 * NOP 41 34 50.5 32.3 75.3 1.3 6.5 7.8 4.1 2.9 1.1 2.0 0.3 13.4 2021-22 * POR 13 32 50.3 37.3 77.2 0.7 4.7 5.4 4.3 2.5 1.2 2.5 0.2 19.9 2022-23 * All Teams 76 32 52.9 37.2 75.0 1.9 5.9 7.8 3.8 2.6 1.2 1.5 0.3 9.8 2022-23 * POR 51 33 50.4 30.4 73.1 1.9 6.3 8.2 3.9 2.6 1.1 1.5 0.2 9.5 2022-23 * NYK 25 30 58.6 51.9 78.9 1.9 5.2 7.0 3.6 2.5 1.4 1.5 0.5 10.2 2023-24 NYK 81 33 43.4 31.0 79.1 1.6 6.8 8.3 4.1 2.1 0.9 1.5 0.3 9.4 2024-25 NYK 32 37 57.6 39.3 81.4 1.8 6.8 8.6 5.5 2.4 1.5 1.8 0.4 14.4 Total 485 30 46.8 34.7 75.4 1.2 5.5 6.7 2.9 2.3 1.0 1.3 0.3 10.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.