Complètement perdu, Josh Hart est prêt à sortir du banc

Il disait ne plus s’inquiéter de son volume de tirs et, cette fois-ci, Josh Hart dit ne pas se soucier de son rôle chez les Knicks.

Être titulaire n’est donc pas une nécessité pour lui. Surtout si c’est pour jouer comme en présaison : à peine 0.5 point en quatre matchs, pour aller avec ses 4.0 rebonds et 3.0 passes de moyenne.

« Je suis perdu, je ne sais pas pourquoi » a-t-il confié ce vendredi. « Il reste quelques jours avant le premier match contre Boston, donc soit j’essaie de trouver du rythme avec le cinq, soit on donne sa chance à quelqu’un d’autre et mon rôle change, je sors du banc pour jouer avec les remplaçants. »

L’art de se sacrifier pour l’équipe

Initialement remplaçant la saison dernière, Josh Hart était devenu titulaire en cours de saison et il avait fini par crever l’écran en playoffs. Néanmoins, avec les arrivées de Karl-Anthony Towns et Mikal Bridges, New York doit procéder à quelques ajustements pour être efficace et son ailier peine à se montrer influent en attaque, puisqu’il reçoit logiquement moins le ballon…

« [Jalen Brunson] et [Karl-Anthony Towns] sont nos moteurs et je pense que l’on a plutôt bien joué en pré-saison » a-t-il en tout cas déclaré, en référence aux quatre victoires en cinq matchs des Knicks. « Donc ça me va. Je pense juste que l’on doit trouver un moyen d’être à notre meilleur niveau, qu’importe mon rôle, mes minutes ou quoi que ce soit d’autre. »

Sortir du banc pour jouer avec Cameron Payne, Miles McBride ou encore Precious Achiuwa pourrait donc permettre à Josh Hart de se remettre les idées à l’endroit. En plus de, pourquoi pas, promouvoir le Français Pacôme Dadiet dans le cinq ?

Josh Hart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 63 23 46.9 39.6 70.2 0.7 3.5 4.2 1.3 1.7 0.8 0.8 0.3 7.9 2018-19 LAL 67 26 40.7 33.6 68.8 0.5 3.2 3.7 1.4 2.2 1.0 0.9 0.6 7.8 2019-20 NOP 65 27 42.3 34.2 73.9 0.9 5.6 6.5 1.7 2.5 1.0 1.2 0.4 10.1 2020-21 NOP 47 29 43.9 32.6 77.5 1.1 6.9 8.0 2.3 2.4 0.8 1.0 0.3 9.2 2021-22 * All Teams 54 33 50.4 34.3 75.8 1.2 6.0 7.2 4.2 2.8 1.1 2.1 0.2 14.9 2021-22 * NOP 41 34 50.5 32.3 75.3 1.3 6.5 7.8 4.1 2.9 1.1 2.0 0.3 13.4 2021-22 * POR 13 32 50.3 37.3 77.2 0.7 4.7 5.4 4.3 2.5 1.2 2.5 0.2 19.9 2022-23 * All Teams 76 32 52.9 37.2 75.0 1.9 5.9 7.8 3.8 2.6 1.2 1.5 0.3 9.8 2022-23 * POR 51 33 50.4 30.4 73.1 1.9 6.3 8.2 3.9 2.6 1.1 1.6 0.2 9.6 2022-23 * NYK 25 30 58.6 51.9 78.9 1.9 5.2 7.0 3.6 2.5 1.4 1.5 0.5 10.2 2023-24 NYK 81 33 43.4 31.0 79.1 1.6 6.8 8.3 4.1 2.1 0.9 1.5 0.3 9.4 Total 453 29 45.9 34.4 74.8 1.2 5.4 6.6 2.7 2.3 1.0 1.3 0.3 9.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.