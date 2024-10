Josh Hart ne s’inquiète plus pour son volume de tirs

Quinze minutes de jeu, 1 rebond, 1 passe, 2 tirs manqués et aucun point au compteur. Voilà ce qui s’appelle une rentrée en douceur pour Josh Hart avec les Knicks, opposés aux Hornets.

Titulaire aux côtés des cadres Jalen Brunson et OG Anunoby, en plus des deux nouvelles têtes, Karl-Anthony Towns et Mikal Bridges, l’arrière/ailier new-yorkais a bénéficié du plus petit volume de tirs parmi les joueurs du cinq.

Ce qui pourrait être amené à se reproduire au cours de la saison au vu des forces en présence. « Au final, mon boulot n’est pas d’aller sur le terrain et de marquer 20 points, de forcer les choses en attaque et d’essayer de faire bouger les choses », rappelle le meilleur rebondeur des Knicks en playoffs (11,5 prises/m !).

Entre « couteau-suisse » et caméléon

Non, son job « consiste à prendre des rebonds, à défendre à un haut niveau, à être un connecteur offensif, à pénétrer dans le couloir et à trouver des joueurs pour des tirs ouverts, à prendre des rebonds, à accélérer le rythme et à nous permettre d’obtenir des tirs de transition faciles. »

Un discours qui contraste clairement avec celui affiché en début de saison dernière, quand il estimait ne pas toucher suffisamment le ballon. Il avait revu sa position quelques semaines plus tard, évoquant l’impératif de faire « des sacrifices ». Puis en playoffs, avec la cascade de blessures, Josh Hart avait rappelé qu’il pouvait être une ressource en attaque (14,5 points en 42 minutes de moyenne) lorsque cela s’imposait.

« Je ne m’inquiète pas pour les tirs. Les tirs viendront par ma manière de jouer. Elle est très variable. Les tirs seront là. […] Au final, je ne pense pas qu’une équipe ait gagné sans que plusieurs personnes se sacrifient. Si je dois sacrifier des points, je le ferai volontiers », redit-il aujourd’hui.

Ce dernier espère surtout que cette philosophie se diffusera auprès de ses coéquipiers. « La chose qui va rendre cette équipe bonne et qui peut la rendre singulière, c’est qu’on ne se soucie pas de savoir qui marque, qui fait une passe décisive, qui fait les statistiques. On veut tous gagner. On est tous prêts à faire des sacrifices pour y parvenir. Le tempérament de l’équipe sera bénéfique pour nous. »

Josh Hart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 63 23 46.9 39.6 70.2 0.7 3.5 4.2 1.3 1.7 0.8 0.8 0.3 7.9 2018-19 LAL 67 26 40.7 33.6 68.8 0.5 3.2 3.7 1.4 2.2 1.0 0.9 0.6 7.8 2019-20 NOP 65 27 42.3 34.2 73.9 0.9 5.6 6.5 1.7 2.5 1.0 1.2 0.4 10.1 2020-21 NOP 47 29 43.9 32.6 77.5 1.1 6.9 8.0 2.3 2.4 0.8 1.0 0.3 9.2 2021-22 * All Teams 54 33 50.4 34.3 75.8 1.2 6.0 7.2 4.2 2.8 1.1 2.1 0.2 14.9 2021-22 * NOP 41 34 50.5 32.3 75.3 1.3 6.5 7.8 4.1 2.9 1.1 2.0 0.3 13.4 2021-22 * POR 13 32 50.3 37.3 77.2 0.7 4.7 5.4 4.3 2.5 1.2 2.5 0.2 19.9 2022-23 * All Teams 76 32 52.9 37.2 75.0 1.9 5.9 7.8 3.8 2.6 1.2 1.5 0.3 9.8 2022-23 * POR 51 33 50.4 30.4 73.1 1.9 6.3 8.2 3.9 2.6 1.1 1.6 0.2 9.6 2022-23 * NYK 25 30 58.6 51.9 78.9 1.9 5.2 7.0 3.6 2.5 1.4 1.5 0.5 10.2 2023-24 NYK 81 33 43.4 31.0 79.1 1.6 6.8 8.3 4.1 2.1 0.9 1.5 0.3 9.4 Total 453 29 45.9 34.4 74.8 1.2 5.4 6.6 2.7 2.3 1.0 1.3 0.3 9.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.