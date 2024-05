Josh Hart n’est plus frustré par son faible rôle en attaque

L’autre soir, sur le parquet des Nets, Josh Hart a connu une soirée très compliquée au niveau du tir : seulement 2 points à 1/7 au shoot. L’arrière/ailier des Knicks a pourtant trouvé un moyen de peser. Au cœur d’une séquence folle dans la dernière minute, il a assuré un repli défensif décisif devant Dennis Smith Jr.

Accompagné dans cet effet par OG Anunoby, Josh Hart a signé un contre, puis capté le rebond avant de relancer vers Julius Randle, qui a pu finir en contre-attaque après un relais avec Jalen Brunson. Le genre d’action que Tom Thibodeau ne peut qu’apprécier.

« Ces choses sont difficiles à mesurer. Si vous regardez ses statistiques, elles ne vont pas vous sauter aux yeux. Mais ce que je dis tout le temps à propos du ‘Net Rating’ sur 48 minutes, sur une période donnée, c’est significatif et cela vous dit quelque chose. Quand vous regardez son ‘Net Rating’ sur l’ensemble de la saison, vous voyez à quel point il se démarque », lâche le coach cité par le New York Post.

Derrière les titulaires OG Anunoby et Isaiah Hartenstein, le remplaçant affiche en effet le 3e meilleur différentiel – entre points marqués et encaissés sur 100 possessions – de son équipe à +7,8 points lorsqu’il est sur le terrain. Il est ainsi légèrement devant le tandem d’hommes forts, Jalen Brunson et Julius Randle.

40 matchs pour comprendre

Autrement dit, l’ancien joueur des Lakers, Pelicans et Blazers garde une influence considérable sur le jeu… alors qu’il n’a jamais aussi peu marqué depuis le début de sa carrière. Il marque moins parce qu’il shoote moins, ce dont le joueur de 28 ans s’était plaint fin novembre.

Depuis, il semble s’être fait une raison : « Ouais, il m’a fallu 40 matches. C’est un processus. Ce n’est clairement pas quelque chose que j’avais imaginé au début de l’année. Mais c’est là où nous en sommes. Maintenant, il faut faire des sacrifices. » Et ainsi mettre de côté les séquences dans sa carrière où, davantage responsabilisé, il a pu marquer davantage. En particulier sa saison 2021/22 bouclée avec 15 points de moyenne.

« Il s’agit d’être à l’écoute des besoins de l’équipe, que cela me plaise ou non. Les choses peuvent changer, on ne sait jamais. Mais c’est en quelque sorte ce qu’ils avaient besoin que je fasse et je me suis dit, d’accord, je vais le faire », rapporte l’intéressé en pensant évidemment à sa dépense d’énergie en défense et aux rebonds, secteur où il excelle depuis ses débuts.

Il ajoute pour finir : « J’essaie toujours de trouver mes espaces. C’est assez similaire en termes de positionnement et ce genre de choses, mais pour l’instant je ne m’inquiète pas de tout ça, de tout ce que je ne peux pas contrôler. Je me concentre sur le fait d’aller sur le terrain et de jouer. Jouer avec énergie. Jouer vite. »

Josh Hart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 63 23 46.9 39.6 70.2 0.7 3.5 4.2 1.3 1.7 0.8 0.8 0.3 7.9 2018-19 LAL 67 26 40.7 33.6 68.8 0.5 3.2 3.7 1.4 2.2 1.0 0.9 0.6 7.8 2019-20 NOP 65 27 42.3 34.2 73.9 0.9 5.6 6.5 1.7 2.5 1.0 1.2 0.4 10.1 2020-21 NOP 47 29 43.9 32.6 77.5 1.1 6.9 8.0 2.3 2.4 0.8 1.0 0.3 9.2 2021-22 * All Teams 54 33 50.4 34.3 75.8 1.2 6.0 7.2 4.2 2.8 1.1 2.1 0.2 14.9 2021-22 * NOP 41 34 50.5 32.3 75.3 1.3 6.5 7.8 4.1 2.9 1.1 2.0 0.3 13.4 2021-22 * POR 13 32 50.3 37.3 77.2 0.7 4.7 5.4 4.3 2.5 1.2 2.5 0.2 19.9 2022-23 * All Teams 76 32 52.9 37.2 75.0 1.9 5.9 7.8 3.8 2.6 1.2 1.5 0.3 9.8 2022-23 * POR 51 33 50.4 30.4 73.1 1.9 6.3 8.2 3.9 2.6 1.1 1.6 0.2 9.6 2022-23 * NYK 25 30 58.6 51.9 78.9 1.9 5.2 7.0 3.6 2.5 1.4 1.5 0.5 10.2 2023-24 NYK 81 33 43.4 31.0 79.1 1.6 6.8 8.3 4.1 2.1 0.9 1.5 0.3 9.4 Total 453 29 45.9 34.4 74.8 1.2 5.4 6.6 2.7 2.3 1.0 1.3 0.3 9.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.