Tom Thibodeau ne comprend pas les remarques de Josh Hart

Couteau-suisse des Knicks où il peut évoluer des postes 2 à 4, Josh Hart a été récompensé cet été de son activité et de son impact sur la franchise par une prolongation de contrat. Sauf que ce début de saison ne correspond pas vraiment à ce qu’il attendait, puisqu’il ne voit pas beaucoup le ballon en attaque.

Même si c’est un coéquipier modèle, l’ailier international aimerait voir la balle plus souvent. Simplement pour une question de rythme, alors que son adresse à 3-points est en berne.

« Je suis un joueur de rythme. Parfois, si je ne touche pas le ballon pendant quatre ou cinq minutes, en faisant des allers-retours sur le terrain, je pourrais tout aussi bien jouer avec un ballon de football », explique Josh Hart. « J’ai l’impression de ne pas ressentir le ballon. Parfois, j’ignore des tirs parce que je ne suis pas dans le rythme. Je n’aime pas cette sensation ».

« Franchement, on l’utilise davantage. Il a davantage le ballon en main »

Quelques heures après cette déclaration, Josh Hart signait son meilleur match de la saison avec 17 points face aux Hornets. Tom Thibodeau assure que c’est une simple coïncidence, et il ne comprend d’ailleurs pas les remarques de son joueur.

« Il n’y a pas vraiment d’évolution » juge le coach des Knicks. « Franchement, on l’utilise davantage. Il a davantage le ballon en main. La manière de l’utiliser n’est pas différente de celle de l’année dernière. Il remonte la belle sur transition. Il ne shoote pas aussi bien à 3-points que l’année dernière. Mais il est démarqué, et il ne peut pas hésiter. Il doit shooter ».

Face aux explications de son coach, Josh Hart se demande s’il ne devrait pas changer de rôle… « Il se peut que je sois obligé de changer un peu mon style de jeu, et de faire davantage de catch-and-shoot. Cela dépend vraiment des besoins de l’équipe et si c’est mon rôle et la fonction cette année, c’est ce que je dois faire. Je dois tirer le meilleur parti de cette situation et des minutes que Thibs me donne. »

Moins calculer pour davantage shooter

Pour Tom Thibodeau, Josh Hart est un élément clé, et si le banc des Knicks est aussi efficace, c’est parce qu’il y fait un peu de tout. Pas question donc de changer de rôle, et il rappelle qu’il faut d’abord penser à l’équipe.

« Il faut faire passer l’équipe avant tout ce qui est personnel. Tout tourne autour de l’équipe et du sacrifice pour l’équipe. Ce qui a peut-être un peu changé pour lui, c’est sur le plan défensif, dans la mesure où il doit défendre sur un intérieur. Il y a toujours des situations où il va défendre sur les meilleurs attaquants adverses. C’est l’un de ses points forts. Je veux que nous en tirions parti. Mais il peut être efficace avec les titulaires et les remplaçants, et je ne veux pas qu’il hésite. S’il est ouvert, il doit shooter ».

A priori, le message est passé puisqu’il a inscrit deux de ses trois tirs à 3-points face aux Hornets. « Je dois juste prendre des décisions rapides. C’est la chose la plus importante, que je sois démarqué ou que le shooteur pénètre ou passe. Je ne dois pas trop calculer et juste jouer. »