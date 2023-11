Josh Hart en panne sèche à 3-points

Il s’en est fallu de peu pour que Josh Hart soit le héros du « comeback » de folie réussi par les Knicks face au Heat vendredi soir, au Madison Square Garden. Lorsqu’il s’est élevé pour prendre un « catch-and-shoot » à 3-points, et que le ballon a fait gamelle, dans les instants les plus cruciaux de la partie.

Jalen Brunson a assuré derrière pour permettre aux Knicks de l’emporter, et tout est rentré dans l’ordre ensuite. Sauf peut-être pour son coéquipier, qui continue à gamberger au sujet de son adresse à 3-points.

Sur ses 16 premiers matchs, l’ailier tourne pour l’instant à un tout petit 28.6% de réussite en 3.1 tentatives par match, soit une de plus que l’an dernier en moyenne. On est bien loin de son flamboyant 51.9% dans l’exercice sur sa fin de saison dernière avec New York. Le joueur s’en est expliqué, avançant un problème de confiance et de rythme, mais aussi le fait d’avoir changé de rôle et d’être moins « impliqué » cette saison.

« J’essaie juste de trouver un rythme. C’est la chose la plus importante. Je suis un joueur de rythme. Je ne suis pas quelqu’un qui se contente d’attraper le ballon et de tirer à 3-points et qui ne fait que ça. Ce n’est pas vraiment ce que je fais », a-t-il déclaré. « Je suis plutôt quelqu’un qui peut attaquer le cercle et ressortir le ballon, des choses comme ça, et je suis aussi capable de mettre des tirs. Quand vous n’avez pas de rythme ou que vous ne vous sentez pas impliqué, c’est parfois difficile de ne pas toucher le ballon et de devoir faire du « catch-and-shoot ». C’est donc quelque chose sur lequel je travaille et j’espère que j’arriverai à avoir un meilleur rythme ».

Pas assez impliqué ?

Joueur hyperactif par excellence, il est même à l’opposé du joueur qui va attendre derrière l’arc qu’une bonne position se présente pour déclencher. Surtout que depuis le début de sa carrière, le tir extérieur n’est pas vraiment sa spécialité (35% de réussite en carrière de loin). Josh Hart veut-il avoir davantage le ballon en main ? Il n’a en tout cas pas voulu en dire plus, se contentant de sourire avant de garder le silence, au lieu de développer…

« Je pense que c’est juste le rythme du jeu », a-t-il continué. « Comme je l’ai dit, en ce qui me concerne, je suis un joueur qui apporte de l’énergie et qui a besoin de rythme. Donc, pour moi, c’est parfois difficile d’entrer dans ce rythme. Donc, je ne vais pas… Oui, parfois, c’est difficile ».

Mais pour Tom Thibodeau, la maladresse de Josh Hart de loin est l’affaire du collectif et pas seulement du joueur. Quelques ajustements sur les lectures de jeu pourraient également l’aider à redécoller.

« On ne peut pas obtenir ces tirs sans que les gens travaillent ensemble pour créer ces situations. Il a fait du bon travail dans ce domaine. Nous ne voulons pas qu’il hésite. Il a travaillé. Beaucoup de ses tentatives ont fait gamelle, et je crois qu’au bout du compte, ça va le faire », a assuré le coach des Knicks .« Vous m’entendez le dire tout le temps, le jeu vous dit ce que vous devez faire. Si vous êtes ouvert, vous devez tirer. Il ne va pas hésiter. Il est là depuis longtemps. Il y a des hauts et des bas. Il suffit de prendre les bons tirs, et la clé est de comprendre la valeur des tirs, non seulement en les prenant, mais aussi en les créant ».

Josh Hart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 63 23 46.9 39.6 70.2 0.7 3.5 4.2 1.3 1.7 0.8 0.8 0.3 7.9 2018-19 LAL 67 26 40.7 33.6 68.8 0.5 3.2 3.7 1.4 2.2 1.0 0.9 0.6 7.8 2019-20 NOP 65 27 42.3 34.2 73.9 0.9 5.6 6.5 1.7 2.5 1.0 1.2 0.4 10.1 2020-21 NOP 47 29 43.9 32.6 77.5 1.1 6.9 8.0 2.3 2.4 0.8 1.0 0.3 9.2 2021-22 * All Teams 54 33 50.4 34.3 75.8 1.2 6.0 7.2 4.2 2.8 1.1 2.1 0.2 14.9 2021-22 * NOP 41 34 50.5 32.3 75.3 1.3 6.5 7.8 4.1 2.9 1.1 2.0 0.3 13.4 2021-22 * POR 13 32 50.3 37.3 77.2 0.7 4.7 5.4 4.3 2.5 1.2 2.5 0.2 19.9 2022-23 * All Teams 76 32 52.9 37.2 75.0 1.9 5.9 7.8 3.8 2.6 1.2 1.5 0.3 9.8 2022-23 * POR 51 33 50.4 30.4 73.1 1.9 6.3 8.2 3.9 2.6 1.1 1.6 0.2 9.6 2022-23 * NYK 25 30 58.6 51.9 78.9 1.9 5.2 7.0 3.6 2.5 1.4 1.5 0.5 10.2 2023-24 NYK 16 28 42.2 28.6 80.0 1.0 5.1 6.1 2.7 1.6 0.9 0.9 0.3 7.1 Total 388 28 46.3 34.8 74.2 1.1 5.1 6.2 2.4 2.3 1.0 1.2 0.3 9.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.