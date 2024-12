Les Kings ne chercheraient pas de nouveau coach…

Moins de 24 heures après le renvoi de Mike Brown, The Athletic revient sur les coulisses du limogeage du Coach Of The Year 2023. En coulisses, l’ambiance était tendue depuis plusieurs semaines, et certains joueurs lui reprochaient notamment ses sorties en conférence de presse. La série de défaites en cours n’a rien arrangé, et de manière plutôt lâche, la direction a attendu la fin de l’entraînement du jour, et que Mike Brown soit en voiture pour le virer.

Pour le remplacer, les dirigeants ont opté pour Doug Christie, et non Jay Triano, bras droit de Brown depuis le début de saison. Ancienne gloire locale, mais aussi ancien commentateur des rencontres des Kings à la télévision et la radio, Christie a intégré le staff des Kings il y a trois ans à la demande de Luke Walton. Au renvoi de ce dernier, dès novembre, les dirigeants optent pour Alvin Gentry comme coach intérimaire, et Christie va peser de tout son poids, auprès de la direction, pour que Gentry termine la saison. C’est d’ailleurs Christie qui coachera l’équipe lorsque Gentry sera à l’isolement, à cause du Covid. Ce même Gentry devenu dirigeant à Sacramento.

Proche des joueurs

Apprécié du grand patron Vivek Ranadive, Christie l’est aussi des stars de l’équipe. Notamment de Domantas Sabonis, qui s’entraîne avec Christie pendant l’été. Mais aussi de De’Aaron Fox que Christie a souvent mis en avant lors d’interviews. L’ancien coéquipier de Chris Webber et Vlade Divac est si apprécié que The Athletic rapporte que les dirigeants n’auraient pas entamé de recherche pour un nouvel entraîneur.

En clair, Christie devrait terminer la saison. Et plus si affinités…