Doug Christie rejoint le staff des Kings

Les Kings ont officialisé le retour d’une ancien gloire. Doug Christie va en effet rejoindre le staff de Luke Walton en qualité d’assistant coach. C’est une grande première en la matière pour l’ancien arrière/ailier qui s’était reconverti en tant que consultant média, pour NBC Sports depuis 2018 et la radio locale KHTK.

« C’est un rêve pour moi de pouvoir coacher pour les Kings de Sacramento », a-t-il déclaré. « J’ai l’impression d’y avoir laissé un travail inachevé. J’aimerais remercier ma famille à NBC Sports California ainsi que KHTK pour cette expérience extraordinaire. J’ai hâte de travailler avec Coach Walton pour offrir une équipe qui gagne aux grands fans de Sacramento ».

Luke Walton a quant à lui évoqué le retour d’un « pilier » de la franchise californienne. Doug Christie a effectivement marqué l’une des époques les plus glorieuses de l’histoire des Kings entre 2000 et 2005 aux côtés de Mike Bibby, Peja Stojakovic, Chris Webber et Vlade Divac. Il avait notamment été élu dans la « NBA All-Defensive First Team » en 2003 et dans la « NBA All-Defensive Second Team » en 2001, 2002 et 2004.

Depuis 2006, les Kings n’ont plus jamais atteint les playoffs…