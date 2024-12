Stats & Highlights | Les Hawks et les Pistons sont renversants

Menés tout le match, et même de 21 points dans le troisième quart-temps, les Hawks ont retourné les Bulls derrière un dernier quart-temps à 50 points inscrits ! Trae Young (27 points, 13 passes) et Jalen Johnson (30 points, 15 rebonds) ont mené la charge furieuse, mais Zaccharie Risacher et De’Andre Hunter ont aussi bien aidé.

Toujours privés de Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo, les Bucks chutent à domicile face aux Nets, derrière un « money-time » très mal géré alors que Jalen Green et les Rockets n’ont pas fait de détails face aux Pelicans.

Dans un duel des mal classés de l’Ouest, les Blazers s’imposent grâce à un ultime tir de Scoot Henderson (18 points, 10 passes). Enfin, les Pistons continuent leur super « road trip » à l’Ouest en s’imposant à Sacramento. Pourtant, les Kings semblaient avoir le match en main mais ils ont encore complètement craqué sur la fin. C’est Jaden Ivey qui arrache la victoire sur un 3+1 suite à une faute de rookie de De’Aaron Fox, et c’est la cinquième défaite consécutive, à domicile, pour une équipe de Sacramento qui semble de plus en plus proche de l’implosion…

Atlanta – Chicago : 141-133

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

IND 114 OKC 120 ORL 88 MIA 89 WAS 113 CHA 110 ATL 141 CHI 133 MEM 155 TOR 126 MIL 105 BRO 111 NOR 111 HOU 128 POR 122 UTH 120 SAC 113 DET 114

Milwaukee – Brooklyn : 105-111

New Orleans – Houston : 111-128

Portland – Utah : 122-120

Sacramento – Detroit : 113-114

