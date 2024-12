Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr se montrent face aux Hornets

Si ce match n’a pas été un sommet du jeu, au moins, il y a eu du suspense. Bilal Coulibaly, Alex Sarr et les Wizards prennent les commandes en fin de premier quart-temps, avec un 11-2 et un mérite certain : ils ne perdent pas de ballons, contrairement aux Hornets (34-29). Les joueurs de la capitale enfoncent le clou dans le deuxième acte, avec notamment deux paniers primés dans le coin de Sarr et un Coulibaly bien présent.

Washington affiche du sérieux en défense et prend vingt points d’avance face à une équipe qui ne compte que sur les 3-pts de LaMelo Ball, toujours au même endroit du parquet d’ailleurs, pour exister (68-54).

Après la pause, la star des Hornets se rapproche du cercle. Bilal Coulibaly a les commandes de l’attaque de Washington, mais le Français est maladroit. Ce qui n’entame pas encore l’avance des Wizards après 36 minutes (96-87).

En revanche, elle commence à fondre en début de dernier quart-temps face aux paniers à 3-pts des Hornets, dont ceux de Tidjane Salaün. On part ensuite sur plusieurs minutes assez indigestes, sans panier ni action propre, avant d’entrer dans le « money time ».

Charlotte avait mieux négocié ce virage mais avec un Bilal Coulibaly tranchant, les Wizards passent un 7-0. Alex Sarr marque même sur un rebond offensif pour donner un point d’avance aux siens dans les toutes dernières secondes. Mais les Hornets répondent encore.

Finalement, c’est Jordan Poole, pourtant peu inspiré dans cette partie, qui fait la différence avec un 3-pts pas facile, mais qui rentre. Les dernières tentatives de Charlotte échouent et Washington s’en sort (113-110).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Français ont réussi à se montrer. Bilal Coulibaly et Alex Sarr ont pesé dans cette rencontre. Le premier en étant offensif avec 20 points, 6 rebonds et 5 passes. Il n’a pas hésité à tenter sa chance, avec plus ou moins de réussite (6/16 au shoot). Le second avait bien démarré et on l’a moins vu en seconde période, jusqu’à son panier important dans les dernières secondes. L’intérieur termine tout de même avec 15 points et 3 contres. Enfin, Tidjane Salaün était absent des radars pendant plus de 35 minutes, avant de marquer deux shoots à 3-pts, dont un avec la planche. Moussa Diabaté n’a lui eu droit qu’à cinq petites minutes, le temps quand même de prendre trois rebonds.

– Jordan Poole sort vainqueur du duel avec LaMelo Ball. Dans une rencontre de bas de tableau, les deux joueurs, déjà gourmands de manière générale, ont logiquement allumé de partout. Le meneur des Hornets a pris 27 tirs, dont une quantité de mauvaise qualité, pour finir avec 31 points à 12/27 au shoot et 4/13 à 3-pts. Le champion 2022 inscrit 25 points à 7/19 au shoot et 5/15 à 3-pts. Maladroit, il sauve sa rencontre avec son tir décisif.

– Les Wizards ne battent que les Hornets… C’est une sixième défaite de suite pour les Hornets, quand les Wizards arrivent à accrocher un deuxième succès sur les trois dernières semaines. Et cette deuxième victoire est encore face à Charlotte, une semaine après la dernière.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.