Un immense Shai Gilgeous-Alexander sauve le Thunder à Indiana

Le match entre les deux plus longues séries de victoires consécutives a tenu ses promesses. Les Pacers ont longtemps cru pouvoir faire tomber le leader de l’Ouest, le Thunder. Mais c’était sans compter sur un Shai Gilgeous-Alexander des très grands soirs. Il n’en fallait pas moins pour renverser une équipe d’Indiana enfin à l’endroit cette saison.

Les Pacers prennent le meilleur départ avec un 13-2 d’entrée, porté par la réussite extérieure de Pascal Siakam, à 3/3 à 3-points en moins de 90 secondes ! Le Thunder, lui, est méconnaissable, aphone offensivement avec deux paniers inscrits seulement à la moitié du premier quart. Mark Daigneault a beau prendre ses temps-morts, rien n’y fait et l’écart grimpe même à +15 pour les locaux (22-7).

Seule mauvaise nouvelle pour Indiana, l’entorse de la cheville d’Obi Toppin dès le premier quart-temps. Un petit coup d’arrêt pour les hommes de Rick Carlisle, vite relancés par le poster du suppléant de l’ancien Knick, Jarace Walker, qui vient écraser Shai Gilgeous-Alexander pour maintenir un écart à deux chiffres après 12 minutes.

55 d’évaluation pour Gilgeous-Alexander !

Il y a toutefois un peu de mieux pour Oklahoma City. Celui-ci se nomme « SGA ». À lui seul, il inscrit autant de paniers dans les six dernières minutes de la première période que tout le Thunder réuni dans le premier quart-temps et avec un parfait 7/7 ! Déchaîné, Shai Gilgeous-Alexander trouve toutefois du répondant avec ses compatriotes Bennedict Mathurin, puis Andrew Nembhard en face. Aux 16 points de la star des visiteurs, le duo canadien des Pacers réplique avec 22 points pour maintenir l’avance à huit longueurs au repos (61-53).

Trop discrète jusqu’alors, la défense d’OKC se réveille. Ou les Pacers retombent dans leurs petits travers à laisser des ballons en route, c’est selon. Et même si Jalen Williams arrose, le Thunder trouve dans son trio avec Lu Dort et Gilgeous-Alexander suffisamment de solutions offensives pour refaire son retard.

Les deux équipes désormais dos à dos, tout va se jouer dans le money time. Indiana prend un temps six points d’avance, mais le Thunder réplique aussitôt d’un 10-1. Le plan des visiteurs est simple mais ô combien efficace : profiter des largesses défensives pour jouer les un-contre-un et aller chercher les points faciles aux lancers. Oklahoma City est parfait dans l’exercice à 10/10 dans les deux dernières minutes, dont 6/6 pour Shai Gilgeous-Alexander. En patron absolu, « SGA » tue le match d’un gros tir à 3-points en sortie de dribble à une minute de la fin pour sceller la victoire des siens, 114-120.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Shai Gilgeous-Alexander, calibre MVP. On reproche parfois au Canadien son « manque » de prestations fortes et d’envolées statistiques. En voici une. La prestation de « SGA » a été fantastique pour porter les siens ans les trois derniers quart-temps. Après avoir débuté à 2/8 après 12 minutes, il a enchaîné avec un 13/14 au tir ! Il termine avec un record en carrière égalé, à 45 points, 7 rebonds, 8 passes, ou encore 2 contres.

– Tyrese Haliburton en dedans, les Pacers ont du répondant. Malgré un match terriblement discret de leur leader (4 points à 2/6), Indiana a su retrouver une partie de sa force de frappe offensive avec six joueurs à plus de 10 points. Andrew Nembhard a signé sa meilleure sortie de la saison, et Jarace Walker a répondu à l’appel après la blessure d’Obi Toppin. Échouer de si peu contre une équipe de ce calibre malgré un non-match de Tyrese Haliburton peut finalement presque être vu comme une bonne nouvelle.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.