Que doit faire Jalen Williams pour obtenir plus de lancers-francs ?

« Voici une statistique : Jalen Williams et moi, on a shooté le même nombre de lancers-francs dans ce match. » Mark Daigneault a le sens de la formule, même quand elle cache une colère. Car effectivement, à l’issue de la victoire du Thunder à Orlando, l’ailier a terminé sans aucune tentative aux lancers-francs.

Pourtant, il a tenté neuf shoots dans la raquette et reste un joueur agressif ballon en main. Forcément, avec ses 11 petits points à 5/15 au shoot, sa pire prestation offensive de la saison, quelques lancers-francs n’auraient pas fait mal à ses chiffres.

« C’est vraiment frustrant », admet-il. « Mais je ne dois pas laisser cela affecter mon jeu. Je tourne à 21 points de moyenne sans les lancers-francs, c’est presque encourageant. »

Cette saison, Jalen Williams en tente 3.3 par rencontre. Mais avec seulement 6 tentatives sur les quatre derniers matches – trois en saison régulière plus la finale de la NBA Cup -, dont aucun à Orlando donc, il est vrai qu’il traverse une période de vaches maigres.

« On a tous les deux shooté aucun lancer-franc », poursuit le coach d’Oklahoma City après avoir livré aux journalistes sa statistique. « Il a été au cœur de la défense pendant 48 minutes. Je comprends sa frustration. »

« Faire la même chose encore et encore et s’attendre à un résultat différent »

Avec 19.5 lancers-francs tentés par match, le Thunder est quasiment la pire équipe dans ce domaine, seuls les Hornets faiant pire, tout en étant la plus adroite aussi (81.4% de réussite). Ce qui sauve les meubles dans ce domaine, ce sont les 8.1 tentatives de Shai Gilgeous-Alexander, cinquième joueur qui passe le plus de temps sur la ligne. Un Jalen Williams plus présent pour l’aider ne serait donc pas inutile.

« On veut qu’il obtienne plus de fautes. Il continue de pénétrer, de créer le contact. C’est un énorme athlète, puissant et rapide, avec des longs bras, qui va au cercle avec force », constate Alex Caruso. « Peut-être qu’il ne se plaint pas assez, qu’il ne fait pas basculer assez sa tête en arrière comme d’autres joueurs dans la ligue. C’est la magie noire du basket. »

Dès lors, que faire ? En rajouter donc, pour enfin amadouer les arbitres, ou accepter son sort et ne pas avoir plus que quelques miettes ici et là, comme Jalen Williams semble le penser ?

« C’est quoi déjà la citation ? La définition de la folie, c’est de faire la même chose encore et encore et s’attendre à un résultat différent », cite Alex Caruso, en référence à Albert Einstein. « Mais il doit insister car sinon, je ne veux pas dire qu’ils vont gagner, mais ça va handicaper notre attaque. Et ça va l’handicaper aussi. »

Jalen Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 OKC 75 30 52.1 35.6 81.2 1.1 3.4 4.5 3.3 2.5 1.4 1.6 0.5 14.1 2023-24 OKC 71 31 54.0 42.7 81.4 0.5 3.5 4.0 4.5 2.5 1.1 1.7 0.6 19.1 2024-25 OKC 26 32 49.4 37.8 81.2 0.9 5.0 5.9 5.1 2.7 1.9 2.3 0.8 21.3 Total 172 31 52.4 39.1 81.3 0.8 3.7 4.5 4.1 2.5 1.4 1.8 0.6 17.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.