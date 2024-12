Pour LeBron James, le problème de la NBA dépasse le All-Star Game…

Le changement de format du All-Star Game 2025 continue de faire parler car, après Kevin Durant, Anthony Davis, Damian Lillard ou encore Devin Booker, c’est maintenant LeBron James qui exprime son opinion.

À ses yeux, le débat est bien plus profond que ça : « Ce n’est pas juste le All-Star Game, c’est notre sport en général » lance ainsi le recordman de sélections All-Star. « Il y a beaucoup trop de ces putains de tirs à 3-points, donc c’est beaucoup plus (large) que le All-Star Game. »

Des mots qui semblent directement adressés à Adam Silver, le commissionner assurant que la NBA prenait au sérieux la question du 3-points dans la ligue.

« Nous avons beaucoup de discussions sur le style de basket (qui est joué) » avait-il expliqué dans la semaine. « Je ne réduirais pas le sujet à un problème lié au tir à 3-points. Nous considérons les choses de manière plus globale, avec le niveau de talent sur le terrain, la diversité des attaques et la perception des fans. »

« Quelque chose devait changer »

Plus que jamais, et avec l’aide de Stephen Curry, la NBA cherche donc à relancer l’intérêt des fans et des joueurs pour le All-Star Game. Sauf que les changements de formules n’ont rien changé…

« Quelque chose devait changer » reconnaît néanmoins LeBron James, qui va laisser sa chance à ce nouveau format qui prend la forme d’un mini-tournoi à quatre équipes. « Nous verrons bien quand nous y serons. C’est quelque chose de différent et, bien sûr, dès que vous amenez du changement, il y a toujours de l’opposition. Donc je ne sais pas… J’ai des idées sur ce qui pourrait éventuellement fonctionner, mais il fallait faire quelque chose. Ces dernières années, ce n’était pas du bon All-Star Game le dimanche. »

Rendez-vous en février pour constater si, un an après la mascarade d’Indianapolis, le All-Star Game de San Francisco réconciliera tout le monde avec cet événement. Mais, alors que tout dépendra encore de l’intensité mise par les joueurs, Adam Silver pourrait purement et simplement décider de le supprimer à terme…

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 40 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.3 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 43 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 41 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 ★ CLE 81 38 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 ★ CLE 76 39 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 39 51.1 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 ★ MIA 62 38 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 ★ MIA 76 38 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.2 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 38 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 36 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 37 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 35 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 36 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 25 35 48.6 36.2 74.8 1.0 6.9 7.9 9.0 1.2 0.7 4.0 0.6 22.6 Total 1517 38 50.6 34.8 73.6 1.2 6.3 7.5 7.4 1.8 1.5 3.5 0.7 27.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.