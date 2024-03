Le All-Star Game bientôt supprimé du All-Star Weekend ?

Même s’il y a eu quelques timides sursauts, le All-Star Game a globalement perdu son intérêt depuis 15 ans.

Adam Silver et la NBA ont bien tenté d’en modifier la formule, encore et encore, afin de le rendre de nouveau compétitif, avec un système de Draft ou encore l’Elam Ending, mais les effets n’ont été que temporaires.

« C’était un super week-end mais ce n’était pas un match de basket »

Invité sur CNN, le « commissionner » a été interrogé par Charles Barkley sur la possibilité de transformer le match en une opposition entre les Etats-Unis et le reste du monde. Sauf que pour Adam Silver, ce nouveau changement de formule ne changerait sans doute rien au problème, bien plus profond…

« On y a pensé. Le sentiment, en allant à Indiana cette année, c’était qu’on avait une dernière chance de retrouver l’essence basket du match. Larry Bird était un capitaine honorifique. On pense à Larry Bird, au basket, dans l’Indiana. On est revenu au format traditionnel Est/Ouest, on a écarté la Draft des dernières saisons, ces fins de match spéciales, on a parlé aux joueurs avant le match… Je me suis amusé, les fans aussi, c’était un super week-end mais ce n’était pas un match de basket » reconnait le grand patron de la Grande Ligue.

En conséquence, Adam Silver pense que le problème réside dans la perception même du match par les joueurs.

« Si je n’avais pas vu ce qu’il s’est passé cette année, je pense qu’on aurait été prêt à changer de formule, pour en faire un match Etats-Unis contre reste du monde. Mais je me demande si cette génération de joueurs… Et les franchises sont également complices, car personne ne veut qu’ils jouent dur au All-Star Game. Personne ne veut se blesser et ils voient ça comme une pause au milieu de la saison. »

Pour les jeunes joueurs, le All-Star Game n’est qu’une pause

Alors, à l’image de la NFL, qui a transformé le peu intéressant match du Pro Bowl en différents concours et oppositions sans contact, la NBA pourrait carrément supprimer le All-Star Game du All-Star Weekend.

« On devrait faire plus de trucs funs » explique Adam Silver, en prenant l’exemple du concours de shoots entre Stephen Curry et Sabrina Ionescu. « J’ai parlé aux joueurs après le match et je n’ai pas eu le sentiment qu’ils se disaient : ‘Oui, on sait ce que veut la NBA, ce que veut TNT, mais on ne va pas le faire’. Je pense que, en particulier les jeunes joueurs, ils voient simplement ça comme une pause au milieu de la saison, une opportunité de s’amuser, une opportunité de se reposer dans une très longue saison. On a presque 1 300 matchs chaque saison régulière, qui sont tous très compétitifs, et ils voient ça (le All-Star Game) de façon différente. Il y a toujours cet aspect show mais ça a changé depuis votre époque (en regardant Charles Barkley). Quand je vois la popularité de Steph vs. Sabrina, on devrait chercher à faire d’autres choses et en faire une célébration du basket. »