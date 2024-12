La Nike Book 1 est de retour avec son coloris « Nightmare Before Christmas » qu’on pouvait attendre autour d’Halloween mais qui débarque finale avant Noël, comme son nom l’indique !

Ce nouveau coloris inverse en fait les couleurs de la précédente version « Halloween » en passant d’un fond noir aux finitions en blanc et orange à une tige blanche et des finitions en orange et en noir. Celles-ci forment notamment les « cicatrices » sur les contours du « Swoosh » présent sur l’empeigne.

De cette façon, le motif fait alors penser à la « bouche » de Monsieur Jack dans le film « L’étrange noël de Monsieur Jack » de Tim Burton et c’est d’ailleurs le nom du film d’animation en anglais qui a été repris pour cette Book 1 « Nightmare Before Christmas ».

La paire est disponible depuis minuit sur Basket4Ballers, au prix de 160 euros.