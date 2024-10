Devin Booker aura connu une riche année 2024 entre la sortie de son premier modèle signature, la Nike Book 1, un véritable événement, et sa médaille d’or glanée à Paris aux Jeux olympiques avec Team USA, jouant un rôle important aux côtés du trio Curry-James-Durant.

Sa première chaussure signature prépare déjà la suite et notamment le retour de la NBA cette semaine. Comme bon nombre d’équipementiers, Nike profite d’Halloween pour promouvoir de nouveaux coloris originaux. Voici donc les photos officielles de la Book 1 « Halloween », avec la cicatrice comme thème principal !

La tige en noir oscille entre cuir et nubuck, avec sur l’empeigne un « Swoosh » dont les contours apparaissent en blanc dans un style similaire à une ensemble de points de suture. On retrouve le même esprit de « cicatrice » en orange sur la languette pour accompagner le logo « Book », également en orange. L’inscription « Chapter One » présente en vertical sur le talon apparaît avec une police toute particulière pour l’occasion. L’ensemble repose sur une semelle en noir et blanc.

Le coloris « Halloween » de la Book 1 est désormais disponible sur Basket4Ballers.