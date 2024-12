Les Pacers font le travail contre les Pelicans

En contrôle et bien aidés par leur duo All-Star, Tyrese Haliburton (21 points, 10 passes) – Pascal Siakam (22 points), les Pacers ont engrangé un succès facile contre les Pelicans à domicile. Ce succès, Indiana se l’est offert grâce à une grosse fin de deuxième quart-temps, de laquelle ne se sont jamais relevés les joueurs de New Orleans.

Les deux équipes font jeu égal dans le premier quart-temps, mais c’est donc dans le deuxième que le « break » se crée : les Pacers font parler la poudre en attaque, à 3-points, en transition ou tout en agressivité. En rythme, les Tyrese Haliburton, Obi Toppin et autres Myles Turner (aussi très dissuasif en défense) insufflent ainsi le « run » qui met l’écart proche de la vingtaine.

Pendant ce temps-là, à l’image de leurs leaders CJ McCollum, Dejounte Murray, Trey Murphy III et Herb Jones, les Pelicans accumulent les maladresses au shoot et avec le ballon, même si les secondes chances les ont longtemps maintenus dans le coup (59-42).

Après la pause, le match repart sur des bases (très) offensives et chaque équipe en profite pour soigner ses stats dans le domaine. Sauf que, malgré Dejounte Murray, cela ne profite pas à New Orleans, incapable de ralentir l’attaque d’Indiana qui carbure à plein régime.

Tyrese Haliburton continue, lui, de tirer tout le collectif local vers le haut avec sa réussite primée et, une fois que Pascal Siakam en rajoute une couche dans le dernier acte, on comprend vite que plus rien ne bougera au tableau d’affichage (119-104).

À RETENIR

– Indiana enchaîne. Déjà séduisants à Philadelphie vendredi, les Pacers continuent sur leur lancée deux jours plus tard et leurs deux victoires font beaucoup de bien aux hommes de Rick Carlisle, qui retrouvent des couleurs sur le plan offensif. Le symbole de cette embellie collective, c’est évidemment leur capacité à bien faire tourner le ballon ou à faire preuve d’efficacité à 3-points. Sans oublier le niveau de Tyrese Haliburton, qui reste sur deux matchs aboutis et en adéquation avec son statut (l’équilibre apporté par Andrew Nembhard n’y est pas étranger). À confirmer désormais en « road-trip » à l’Ouest (Phoenix, Sacramento, Golden State).

– La première de Thomas Bryant. Ancien pensionnaire de l’université… d’Indiana, le nouveau pivot des Pacers a effectué ses débuts avec sa nouvelle équipe, deux jours après son arrivée en provenance de Miami. L’occasion pour lui de cumuler 7 points et 2 rebonds en 11 minutes (à 100% au shoot), et de s’apercevoir qu’il aurait du temps de jeu derrière Myles Turner au poste 5. Tyrese Haliburton et TJ McConnell devraient, d’ailleurs, lui offrir pas mal de bonnes positions de tir, comme ce fut déjà le cas cette nuit.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.