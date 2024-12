Paul George doit retrouver son agressivité

C’était la signature de l’été, celle qui pourrait emmener Philadelphie pour de bon vers les sommets de la Conférence Est. Après un gros quart de la saison, la venue de Paul George chez les Sixers n’a pas la réussite escomptée, tant individuellement que collectivement. L’équipe de Pennsylvanie est certes plombée par les blessures à répétition, celles de Joel Embiid et Jared McCain en dernier lieu. Mais l’ailier ne profite pas des absences de joueurs majeurs pour pleinement trouver sa place dans le jeu de sa nouvelle franchise.

Limité lui-même durant sa préparation par un pépin au genou, l’ancien joueur des Clippers est loin de son meilleur niveau, en particulier en attaque. Placé dans un rôle de « point forward », et facilitateur du jeu de Nick Nurse, Paul George en a comme oublié ses qualités de scoreur.

De 22.6 points la saison dernière à Los Angeles, alors qu’il était là aussi entouré de stars avec Kawhi Leonard et James Harden, « PG » ne tourne qu’à 15.9 unités avec les Sixers. Et ce à des pourcentages douteux, surtout pour un joueur habituellement fiable au tir (41.3% dont 31.7% à 3-points et même 80.5% aux lancers-francs).

Trois tirs en première période contre Indiana

Sa timidité a été d’autant plus criante avec le retour aux affaires de Joel Embiid lors des deux dernières rencontres face aux Bulls et aux Pacers. Paul George s’est contenté de 12 points à 6/13, puis de 15 points à 5/12, ce malgré la sortie juste avant la pause du pivot camerounais, touché au visage. En première période contre sa première équipe, il n’avait pris que trois tirs, se contentant surtout d’attendre dans les coins du parquet. L’absence de Joel Embiid l’avait ensuite davantage libéré, avec neuf points et six tentatives au shoot dans le dernier quart-temps.

« Je crois que je dois juste bouger un peu plus, trouver ma façon de bouger » a expliqué Paul George après la rencontre dans des propos rapportés par l’Inquirer. « Je dois courir un peu mieux. Je pense qu’on doit s’autoriser les uns les autres à créer de l’espace. Donc je dois parfois me réfréner pour permettre à Tyrese Maxey de jouer en transition, puis je dois le jouer pour moi-même. C’est certain, je dois trouver plus de clarté pour moi-même. »

L’infirmerie pleine à craquer de Philadelphie (Joel Embiid, Jared McCain, mais aussi Kyle Lowry, Caleb Martin ou Adem Bona) pourrait lui offrir du temps pour mieux s’intégrer et peser sur l’attaque des siens, amputée de deux de ses quatre éléments les plus prolifiques.

Et cette fois, les Sixers auront du mal à se contenter de la version « distributeur » de Paul George, mais davantage de celle vue notamment contre le Magic, juste avant le retour de Joel Embiid, avec 29 points (son record de la saison égalé), puis 21 points. Deux sorties qui ne l’avaient d’ailleurs pas empêché d’assurer aussi le rôle de chef d’orchestre (8 et 9 passes décisives). Avec 7 victoires pour 16 défaites (6-11 sans Joel Embiid), Philadelphie n’a de toute façon plus de temps à perdre pour sortir du bas de tableau de la conférence Est.

Paul George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 IND 61 21 45.3 29.7 76.2 0.6 3.1 3.7 1.1 2.1 1.0 1.1 0.4 7.8 2011-12 IND 66 30 44.0 38.5 80.2 0.8 4.8 5.6 2.4 2.9 1.6 1.8 0.6 12.1 2012-13 IND 79 38 41.9 36.2 80.7 1.1 6.5 7.6 4.1 2.9 1.8 2.9 0.6 17.4 2013-14 IND 80 36 42.4 36.4 86.4 0.8 6.0 6.8 3.5 2.5 1.9 2.8 0.3 21.7 2014-15 IND 6 15 36.7 40.9 72.7 0.7 3.0 3.7 1.0 1.8 0.8 2.0 0.2 8.8 2015-16 IND 81 35 41.8 37.2 86.0 1.0 6.0 7.0 4.1 2.8 1.9 3.3 0.4 23.1 2016-17 IND 75 36 46.2 39.4 89.8 0.8 5.8 6.6 3.3 2.7 1.6 2.9 0.4 23.7 2017-18 OKC 79 37 43.0 40.1 82.2 0.9 4.7 5.7 3.3 2.9 2.0 2.7 0.5 21.9 2018-19 OKC 77 37 43.8 38.6 83.9 1.4 6.8 8.2 4.1 2.8 2.2 2.7 0.4 28.0 2019-20 LAC 48 30 43.9 41.2 87.6 0.5 5.2 5.7 3.9 2.4 1.4 2.6 0.4 21.5 2020-21 LAC 54 34 46.7 41.1 86.8 0.8 5.8 6.6 5.2 2.4 1.1 3.3 0.4 23.3 2021-22 LAC 31 35 42.1 35.4 85.8 0.4 6.5 6.9 5.7 2.4 2.2 4.1 0.4 24.3 2022-23 LAC 56 35 45.7 37.1 87.1 0.8 5.3 6.1 5.1 2.8 1.5 3.1 0.4 23.8 2023-24 LAC 74 34 47.1 41.3 90.7 0.5 4.7 5.2 3.5 2.7 1.5 2.1 0.5 22.6 2024-25 PHL 13 31 41.3 31.7 80.5 0.7 4.6 5.3 4.9 2.3 1.8 2.7 0.5 15.9 Total 880 34 44.0 38.4 85.3 0.8 5.5 6.3 3.7 2.7 1.7 2.7 0.4 20.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.