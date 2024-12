De retour, Joel Embiid met fin à plusieurs semaines « déprimantes »

C’est un petit événement qui a eu lieu hier à Chicago puisque Joel Embiid a remporté son premier match de la saison ! Ses quatre précédentes sorties s’étaient ainsi jusque-là soldées par des échecs, le dernier en date face à Memphis le 20 novembre, avant qu’il ne retrouve l’infirmerie pour soigner son genou. C’est également la première fois que le trio Maxey-George-Embiid a pu jouer un match entier, autant de bonnes nouvelles qui pourraient contribuer à remettre les Sixers sur le droit chemin après un début d’exercice catastrophique (7v-15d).

« Déprimantes » a ainsi répondu le pivot sur les dernières semaines. « J’essayais juste de trouver une solution. Il n’y a pas vraiment de blessure, c’est juste gonflé…. donc il faut qu’on trouve des solutions, c’est tout. Je l’ai déjà dit lors des derniers mois, c’est déprimant. C’est un problème qui n’a pas encore été résolu et c’est extrêmement agaçant, parce que j’aimerais vraiment être capable de disputer tous les matchs. »

La « santé », c’est vraiment l’essentiel pour Joel Embiid, qui ne souhaite que ça pour cette équipe.

Tyrese Maxey a retrouvé des espaces

« Tout part de la santé. Ça faisait du bien d’avoir les gars sur le terrain. Je pense que si nous sommes en bonne santé, et que je suis sur le terrain, nous avons nos chances contre tout le monde. J’aime notre équipe. »

Après la rencontre, le retour de Joel Embiid a ainsi été le principal point de satisfaction, le pivot international ayant terminé avec 31 points (à 13/28 au tir), 12 rebonds, 4 passes décisives et 2 contres en 33 minutes. Surtout, sa présence facilite le travail des autres joueurs de l’équipe, dont Tyrese Maxey, qui a soudain constaté que la pression sur lui s’est soudainement relâchée.

« Il est vraiment bon au basket », a glissé le meneur, auteur de son premier triple-double en carrière (25 points, 11 rebonds, 14 passes décisives). « Il crée de l’espace pour le reste de l’équipe. Il demande tellement d’attention de la part de l’adversaire. Par exemple, je n’ai pas vu une seule prise à deux sur des situations de « pick-and-roll » aujourd’hui. C’est la première fois depuis un bout de temps. Avec ma capacité de création, pour me procurer des tirs ou en créer pour mes coéquipiers, et avec ce que Joel fait, c’est vraiment bon pour nous ».

Bien sûr, tout n’a pas été parfait, Joel Embiid ayant notamment raté ses sept premiers tirs avant de régler la mire et de monter en puissance en deuxième quart-temps. Il a également rendu un 0/5 à 3-points, mais l’essentiel est ailleurs, surtout à l’heure où les Sixers commencent à peine à relever la tête.

« On en est au point où on se demande : ‘Qu’est ce qui va encore nous arriver ce soir ?’. Et puis, tout d’un coup, il a clairement pris feu, en offrant un peu de variété. Je sais qu’on a l’impression qu’il n’a mis que des tirs à mi-distance, mais il s’est montré sur du « pick-and-roll », il en a mis un ou deux au poste aussi », a souligné son coach, Nick Nurse. « Il n’a pas mis de 3-points mais il y a eu un peu de variété, et je pense que ça nous a donné confiance. Bien sûr, on a bien défendu aussi, face à une équipe qui tournait à 127 points en moyenne sur ses cinq derniers matchs. On a aussi été très bon au rebond ce soir, des deux côtés du parquet ».

L’autre bonne nouvelle, c’est que les Sixers, qui restent sur quatre victoires lors de leurs cinq dernières sorties, vont à présent avoir quatre jours sans match puisqu’ils ne rejoueront que vendredi avec la réception des Pacers.

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHL 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHL 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHL 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHL 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHL 68 34 49.9 37.1 81.4 2.1 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.1 1.5 30.6 2022-23 ★ PHL 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHL 39 34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.8 1.7 34.7 2024-25 PHL 4 31 37.9 16.7 100.0 1.2 6.2 7.5 3.5 2.8 0.5 3.2 1.0 19.8 Total 437 32 50.3 33.9 82.7 2.2 8.9 11.1 3.6 3.1 0.9 3.4 1.7 27.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.