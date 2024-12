Les Rockets ont pris une bonne leçon

Comme le Thunder avant eux, les Rockets grandissent vite, et même très vite. Peut-être même parfois trop vite, puisqu’il est essentiel d’y aller étape par étape.

Outsider face au Thunder, Houston a pu constater qu’il y avait encore un fossé avec les leaders de la conférence Ouest, et plus que la frustration d’avoir perdu, Fred VanVleet retient la marge de progression.

« Il y a toujours de la place pour progresser et s’améliorer », souligne le meneur. « On aimerait apprendre en gagnant tout le temps et en faisant tout pour être très bon, mais ce n’est pas la réalité. C’est une expérience précieuse d’être ici, et la façon dont la NBA a organisé ce match et ce week-end. Il y a une atmosphère et une intensité dignes des playoffs. Plus qu’une déception, c’est le fait d’avoir raté une opportunité. ».

Des titulaires pas au niveau

Pour Ime Udoka, les Rockets n’ont pas affiché leur meilleur visage, mais la NBA Cup permet effectivement d’avoir un avant-goût des playoffs. Ils sont peu dans le groupe à y avoir déjà goûté.

« C’est une atmosphère de playoffs, et tout le monde joue pour passer au tour suivant », rappelle Ime Udoka. « Il faut donc être à la hauteur. Quand vous regardez les statistiques, je dirais qu’Amen (Thompson) et Tari (Eason) ont vraiment mérité un « A » en sortie du banc. En dehors de cela, nous avons vraiment eu du mal avec les titulaires. Il faut mieux jouer dans ce genre de situation ».

Les titulaires visés sont notamment Jalen Green et Fred VanVleet, auteurs d’un 8 sur 29 aux tirs, avec un terrible 2 sur 19 à 3-points. Le Thunder avait fait le choix de laisser les Rockets shooter de loin. Un choix payant, et Ime Udoka a conscience qu’avec un petit peu plus d’adresse, ça pouvait passer.

La maladresse met trop de pression sur la défense

« Il s’agit parfois de simplement mettre ses tirs, et si on en avait mis quelques-uns en première mi-temps, on aurait probablement pris une avance de 10 points et plus » poursuit le coach de Houston. « L’autre façon d’attaquer est de faire des stops et de se projeter. Je pense que c’est à ce moment-là que nous avons construit notre plus grande avance, cette avance de sept points. Nous avons réussi à faire des stops et à sortir en transition. Nous avons gagné dans ces domaines, les rebonds offensifs, la transition… Mais il est évident que les joueurs doivent mieux shooter lorsqu’ils sont en bonne position. D’autant que vous mettez beaucoup de pression sur votre défense quand vous ne mettez pas vos tirs ».

Pour Alperen Sengun, les Rockets ont pris une bonne leçon. « C’était une mauvaise soirée pour quelques-uns de nos meilleurs joueurs, et moi le premier… Déjà, je n’ai pas bien commencé la rencontre, et je dois en retenir la leçon. Il faut que je débute mieux les matches, et être prêt. Il y a beaucoup de leçons à retenir. C’était un match compliqué, mais on a désormais des jours de repos, et on va pouvoir regarder tout ça, apprendre, et se concentrer sur la suite de la saison. »