Ime Udoka ne regrette pas d’avoir préféré Fred VanVleet à James Harden

À l’été 2023, James Harden se voyait bien revenir chez les Rockets. Sauf que le nouveau coach, Ime Udoka, n’était pas favorable au retour de « The Beard », préférant plutôt faire signer Fred VanVleet.

« Je n’ai rien contre James », assurait ainsi l’entraîneur. « Mais Fred colle tout simplement mieux. J’ai entraîné James à Brooklyn. C’est l’un des joueurs les plus intelligents que j’aie jamais côtoyés. Les mots ‘Ime ne veut pas de James’ ne sont jamais sortis de ma bouche. J’ai plutôt dit : ‘Voyons quelle est la meilleure option’. Si nous voulons que Jalen et les jeunes passent à l’étape suivante, il faut qu’ils aient le ballon. Quant à dire que je ne veux pas de James, cela n’a jamais été le cas. C’était une question de complémentarité ».

Laisser le ballon à Jalen Green et Alperen Sengun

Un an et demi plus tard, les Rockets sont à la deuxième place de la conférence Ouest (17 victoires – 8 défaites) grâce notamment au développement de Jalen Green et Alperen Sengun, qui ont pu apprendre avec le ballon dans les mains. Ce qui aurait été plus compliqué avec un joueur comme James Harden, habitué à diriger le jeu.

« Mon principal objectif, c’était de savoir ce qui convenait le mieux à nos jeunes, pour qu’ils continuent à se développer » explique le coach. « Mais aussi, par respect pour James, je lui ai dit : ‘Tu en es au stade où tu veux gagner, et nous n’y sommes pas encore’. Et il n’y avait pas que James. J’avais cinq ou six vétérans qui avaient rejoint des équipes championnes et qui voulaient venir (à l’été 2023), et je leur ai dit la même chose à tous. »

Déjà champion, et habitué à jouer avec ou sans le ballon, Fred VanVleet collait tout simplement mieux au projet.

« Il a joué avec Kawhi (Leonard), avec DeMar (DeRozan), avec (Pascal) Siakam » conclut Ime Udoka. « Il a dû faire les deux. Et donc, pour que Jalen et Alpie se développent, ainsi que les autres gars, j’ai senti que Fred collait simplement mieux … Ils (Fred VanVleet et Dillon Brooks) se sont parfaitement adaptés à ce que j’essayais de faire, et ils avaient cette mentalité défensive qui déteignait sur nos gars tous les soirs ».