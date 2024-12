Khris Middleton de retour vendredi pour les Bucks

Hier, Khris Middleton a pris part à l’entraînement des Bucks, et Doc Rivers a une nouvelle fois été interrogé sur le retour tant attendu de l’ailier All-Star, qui n’a toujours pas joué cette saison…

« S’il se sentait bien, il jouerait, c’est évident », a répliqué le coach. « Il n’y a pas de réponse. Il travaille comme un fou et fait tout ce qu’il est censé faire. Il ne lui reste plus qu’à aller sur le terrain. Nous pensons que c’est pour bientôt, mais vous avez déjà entendu ça ».

Selon les informations d’ESPN, c’est même pour demain, à l’occasion de la rencontre face aux Celtics !

Ce n’est certes pas l’adversaire le plus simple pour un retour, alors que Khris Middleton devra peut-être faire avec une limite de temps de jeu, mais l’ailier a sans doute des fourmis dans les jambes.

« Tous ceux qui veulent jouer, et Khris en fait partie, sont frustrés », explique encore Doc Rivers. « C’est un défi mental. Vous voyez votre équipe et même si nous jouons bien en ce moment, j’imagine que lorsque nous étions vraiment en difficulté et qu’il ne jouait pas, cela a dû être très difficile pour lui. Vous voulez aider votre équipe. »

Sans Khris Middleton, les Bucks affichent pour le moment un bilan tout juste équilibré de 11 victoires pour 10 défaites, ce qui leur permet d’être au moins dans le Top 6 de la conférence Est.

Khris Middleton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DET 27 18 44.0 31.1 84.4 0.2 1.7 1.9 1.0 2.0 0.6 0.4 0.2 6.1 2013-14 MIL 82 30 44.0 41.4 86.1 0.7 3.1 3.8 2.1 3.0 1.0 1.5 0.2 12.1 2014-15 MIL 79 30 46.7 40.7 85.9 0.6 3.8 4.4 2.3 2.3 1.5 1.4 0.1 13.4 2015-16 MIL 79 36 44.4 39.6 88.8 0.6 3.3 3.8 4.2 2.6 1.7 2.3 0.2 18.2 2016-17 MIL 29 31 45.0 43.3 88.0 0.4 3.9 4.2 3.4 2.7 1.4 2.2 0.2 14.7 2017-18 MIL 82 36 46.6 35.9 88.4 0.6 4.7 5.2 4.0 3.3 1.5 2.3 0.3 20.2 2018-19 MIL 77 31 44.1 37.8 83.7 0.7 5.3 6.0 4.3 2.2 1.0 2.3 0.1 18.3 2019-20 MIL 62 30 49.7 41.5 91.6 0.7 5.5 6.2 4.3 2.3 0.9 2.2 0.1 20.9 2020-21 MIL 68 33 47.6 41.4 89.8 0.8 5.2 6.0 5.4 2.4 1.1 2.6 0.1 20.4 2021-22 MIL 66 32 44.3 37.3 89.0 0.6 4.8 5.4 5.4 2.4 1.2 2.9 0.3 20.1 2022-23 MIL 33 24 43.6 31.5 90.2 0.9 3.4 4.2 4.9 2.1 0.7 2.2 0.2 15.1 2023-24 MIL 55 27 49.3 38.1 83.3 0.7 4.0 4.7 5.3 2.6 0.9 2.3 0.3 15.1 Total 739 31 46.0 38.8 87.9 0.6 4.2 4.8 4.0 2.5 1.2 2.1 0.2 16.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.