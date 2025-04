Avec une « performance inacceptable », Luka Doncic stoppe son impressionnante série à 3-points

C’était la 5e plus longue série de l’histoire, et elle a pris fin cette nuit pour Luka Doncic. Depuis deux ans, et très exactement 114 rencontres, le Slovène avait toujours inscrit au moins un 3-points dans un match.

Mais cette nuit, face aux Warriors, la recrue des Lakers a fait preuve d’une très grande maladresse avec un 6 sur 17 aux tirs, dont 0 sur 6 à 3-points.

« Cette performance est inacceptable de ma part » a lâché Luka Doncic. « Elle rend les choses compliquées pour l’équipe pour gagner, et je dois trouver des solutions. C’est frustrant quand on ne peut pas aider son équipe. Mais ce n’est pas toujours une question de marquer des points. Il y a d’autres choses à faire sur le terrain, comme apporter de l’intensité en défense, des rebonds et aider de différentes manières. »

Le Slovène a notamment été gêné par les multiples changements défensifs des Warriors, autour d’un grand Draymond Green. « Je pense que c’était une question de rythme. Il y a eu de la confusion, mais parfois nous avons fait des erreurs bêtes » estime-t-il à propos du quatrième quart-temps. « Leurs changements défensifs nous ont perturbés, ce qui a conduit à ces 16 points marqués sur nos balles perdues. »

Luka Doncic s’arrête donc à 114 matches de suite avec au moins un 3-points, et il reste très loin du record de Stephen Curry, intouchable avec 268 matches de suite entre 1er décembre 2018 et le 16 décembre 2023.

Le meneur des Warriors détient d’ailleurs les deux meilleures séries de l’histoire, avec 268 et 157 matchs, suivi de Damian Lillard (150), Kyle Korver (127) et désormais Luka Doncic (114).