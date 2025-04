Petite frayeur pour Anthony Edwards

Il arrive que des joueurs, après un shoot, retombent sur le pied d’un défenseur et se tordent la cheville. C’est un peu plus rare de voir les acteurs du jeu se faire mal avec les coaches. C’est ce qui est pourtant arrivé à Anthony Edwards à Brooklyn.

En fin de première période, après un tir à 3-pts dans le coin, l’arrière des Wolves recule et butte dans les jambes de Jordi Fernandez, le coach des Nets. Sa cheville gauche tourne et le joueur se tord de douleur.

« Il aime que ce soit un peu dramatique », s’amuse Rudy Gobert. « Mais c’est bien, il est dur. On sait qu’il va jouer malgré ça et qu’il adore la compétition. On aime ça chez lui. »

Si le pivot français peut sourire de la situation, c’est parce que non seulement les Wolves vont s’imposer mais Anthony Edwards va rejouer dans cette partie, en seconde période, et la conclure avec 28 points.

Plus de peur que de mal donc et un mea culpa pour Jordi Fernandez. « J’ai essayé de m’écarter mais je dois clairement le faire plus vite que ça », concède le technicien. « La santé des joueurs, c’est le plus important donc la prochaine fois, j’irai plus vite. »

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 19 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.8 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 20 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 ☆ 21 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 ☆ 22 79 35 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 2024-25 ☆ 23 70 36 44.1 39.5 84.0 0.8 5.0 5.7 4.6 1.8 1.1 3.2 0.6 27.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.