Malgré son petit salaire, Caitlin Clark est dans le Top 15 des sportives les mieux rémunérées

Elle est la seule représentante basket au sommet de ce classement. Selon les données de Sportico pour son classement annuel, Caitlin Clark sera la 10e athlète féminine la mieux rémunérée cette année, avec 11.1 millions de dollars de gains. Ce montant est par exemple ce que touchera en salaires Alex Sarr à l’issue de son année rookie.

Le plus intéressant dans le cas de la vedette du Fever est d’analyser les sources de revenus. En l’occurrence, son salaire touché en WNBA représente une part infime du montant d’ensemble. Caitlin Clark était titulaire du salaire de base – 76 535 dollars – pour son année rookie.

Ce contrat comprend également des primes de performance qui ont porté ses revenus venant du terrain à environ 100 000 dollars. La prime la plus importante étant de 10 300 dollars pour sa sélection dans le meilleur cinq WNBA, alors qu’elle était la première rookie depuis Candace Parker en 2008 à être sélectionnée.

Un énorme contrat avec Nike

On reste loin des 11 millions de dollars évoqués plus haut… Le reste de la somme provient évidemment de contrats passés avec des marques exploitant son image. Selon le site spécialisé, Caitlin Clark a signé plus d’une douzaine de contrats NIL à Iowa. Plusieurs de ces marques, dont Nike, Gatorade, State Farm et Panini, ont poursuivi leur partenariat avec la joueuse désormais devenue professionnelle.

Nike est le contrat de sponsoring le plus important pour elle. En avril, la marque a signé avec la future rookie de l’année WNBA un contrat de huit ans d’une valeur moyenne de plus de 3 millions de dollars par an.

La répartition de ses revenus est, à peu de choses près, la même que Simone Biles, légende de la gymnastique, classée juste devant elle au classement. On retrouve des proportions similaires chez la skieuse acrobatique Eileen Gu qui, elle, a touché deux fois plus et se classe deuxième derrière la tenniswoman Coco Gauff, loin devant tout le monde avec plus de 30 millions de dollars.

Plus globalement, les 15 sportives les mieux payées gagneront environ 221 millions de dollars en 2024, soit une hausse de 27% par rapport à l’année dernière.