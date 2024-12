Les Spurs font confiance à la boussole de Victor Wembanyama

Le début de saison poussif de Victor Wembanyama semble plus que jamais derrière lui, avec une nouvelle performance de choix : un triple-double dans la victoire serrée contre les Kings. Du rebond à la distribution, de la protection du cercle au shoot extérieur… L’intérieur français a contribué dans tous les secteurs du jeu, comme peu de joueurs de son poste peuvent le faire. Et c’est exactement ce que San Antonio l’encourage à poursuivre.

Contre Sacramento, Victor Wembanyama a ainsi noirci la feuille avec 34 points, 14 rebonds et 11 passes décisives, après avoir déjà flirté avec les dix offrandes contre les Warriors une grosse semaine plus tôt.

Son entraîneur, « l’intérimaire » Mitch Johnson, n’a pas vu que du bon dans la prestation de sa vedette. Mais il se réjouit de le voir pouvoir apporter dans autant de domaines, n’en déplaise à certaines voix qui voudraient le voir se concentrer sur les qualités traditionnelles d’un « big man ».

Parfaitement imparfait

« J’ai trouvé qu’il avait eu de très mauvais passages dans les trois premiers quart-temps en termes de fondamentaux et de basket solide » a analysé l’assistant de Gregg Popovich, toujours sur la touche. « Et c’est un bon exemple de sa capacité à rester concentré dans le match. J’ai trouvé qu’il avait été grand dans le quatrième quart. Il a dominé. Quand il survole les fondamentaux pour lui, les réceptions de ballon, les passes… C’est toujours impressionnant. Quand il fait tout ça, il pèse beaucoup. »

« Il va jouer son propre style de jeu, et il va le faire à sa manière, comme ce soir, où il contrôle la peinture, mais il est capable de scorer en attaque, de distribuer, de prendre des rebonds, faire toutes ces choses différentes » résume Harrison Barnes. « Ce n’est peut-être exactement le moule dans lequel certaines personnes voudraient ou s’attendent à ce qu’il soit. Mais il le fera à sa manière, et ce qui est le plus important, c’est qu’il veut gagner. C’est sa boussole, ce qui le motive. Et c’est ce qui le rend spécial. »

Dans un match très serré, Victor Wembanyama a été déterminant avec 13 points à 4/5 au tir, 6 rebonds, 4 passes décisives et 2 contres dans le quatrième quart-temps. Mais surtout un ratio +/- de +7 en douze minutes, pour finalement s’imposer de deux petits points. « Je pense qu’on s’est plutôt bien adapté à leur ‘scouting report’, le triple-double est simplement une conséquence de bons choix » a ainsi résumé « Wemby ».

Maîtriser les fondamentaux pour développer l’arsenal

Des bons choix oui, mais pas seulement, avec aussi une bonne dose de talent pour envoyer Stephon Castle au alley-oop sur une passe impeccable en début de match comme pour renvoyer un lay-up reversé de DeMar DeRozan. Ou encore pour inscrire cinq tirs de loin, et à un très bon pourcentage (5/9).

Seuls James Harden et Vince Carter avaient déjà réussi dans l’histoire un triple-double à au moins 30 points, 5 tirs lointains et 3 contres selon ESPN. Pas exactement le même profil physique que Victor Wembanyama…

« C’est sa plus grande force, il peut tout faire » estime Mitch Johnson. « Par moments, c’est ce que les joueurs doivent traverser ou apprendre. Donc quand vous avez autant d’options au menu, penser que vous allez prendre la bonne à chaque fois est difficile. C’est un jeune joueur qui apprend comment utiliser toutes les armes dont il dispose. Donc nous avons un immense espoir en lui et nous le soutenons beaucoup dans son apprentissage. »

Tant que « Wemby » ne néglige pas les fondamentaux, si chers aux Spurs.

« C’est en se responsabilisant constamment sur les bases qu’il parviendra à faire ressortir tout ça », conclut ainsi le technicien. « Alors qu’il apprend encore quand et où utiliser toutes ses armes. »

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAN 71 30 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SAN 17 32 48.4 35.0 85.5 2.1 8.2 10.2 3.6 2.1 1.3 3.6 3.5 24.0 Total 88 30 46.9 33.2 80.4 2.2 8.3 10.6 3.8 2.1 1.2 3.6 3.6 21.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.