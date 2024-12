Un retour sur les chapeaux de roue pour Luka Doncic

Tous les voyants sont au vert du côté de Dallas, qui vient d’enchaîner un quatrième succès de suite cette nuit à Portland et qui a en plus réintégré Luka Doncic, de retour après cinq matchs d’absence.

Et de quelle manière ! Amateur de sport automobile comme on a pu le voir avec sa troisième chaussure signature, la Jordan Luka 3, le meneur slovène a repris pied au plancher, terminant la partie avec 36 points et 13 passes décisives, une prestation plus que bienvenue alors que ses Mavs ont dû batailler pour se défaire de Blazers accrocheurs (131-137). De quoi lui redonner le sourire.

« Je suis juste heureux. C’est ce que j’aime faire », a-t-il lâché après la rencontre. « Je suis juste heureux d’être sur le terrain, évidemment heureux que nous ayons remporté une victoire aussi. Les gars ont joué de manière incroyable, en battant de grosses équipes. J’étais juste heureux d’être de retour avec eux ».

« Quand il a ce regard… »

On a notamment retrouvé le « Luka Magic » des grands soirs, lorsqu’il a enchaîné un 6/6 au tir dans le deuxième quart-temps dont trois paniers à 3-points pour permettre aux siens de prendre l’avantage juste avant la pause. Et que dire de ses 13 passes décisives, son deuxième meilleur total cette saison.

« Il a vraiment été très bon, pas seulement en termes de scoring, mais aussi en terme de confiance envers les autres joueurs, quand il s’est retrouvé pris à deux et qu’il a fait les bons choix. C’est comme s’il avait repris là où il s’était arrêté », a déclaré Jason Kidd au sujet du retour de son leader offensif.

Spencer Dinwiddie a aussi salué la performance de Luka Doncic. Après avoir contribué à compenser son absence, au même titre que d’autres, comme Kyrie Irving, Naji Marshall ou encore le trio intérieur Washington-Gafford-Lively II, c’est avec un grand plaisir et un poil d’admiration que l’arrière accueilli le retour du Slovène.

« Quand on a un joueur du calibre MVP dans son équipe, disons parmi les cinq meilleurs joueurs du monde, il faut le laisser être le MVP, et se débrouiller pour le reste. C’est notre travail, en tant que pro, de comprendre ça », a-t-il expliqué, avant d’évoquer son impressionnant coup de chaud avant la pause. « Quand il a ce regard, on devient tous spectateurs à ce moment-là, car personne sur cette planète ne pourra faire quelque chose pour l’arrêter. Il a ce feu dans les yeux ».

Une absence qui fait finalement du bien

À l’arrivée, cette absence de Luka Doncic, qui avait laissé entendre qu’il avait besoin de souffler un peu, a été tout bénéf’ pour les Mavericks. D’autres ont pris le relais pendant deux semaines, Dallas a enchaîné les victoires, et le voilà de retour en pleine forme, alors que c’est au tour de Kyrie Irving, Klay Thompson ou encore Dereck Lively II d’accuser le coup physiquement.

« Absolument. Ça m’a fait du bien d’avoir un peu de repos. J’étais un peu fatigué lors des deux derniers matchs que j’ai joués. Ça ne devrait pas être une excuse, mais je me sens évidemment beaucoup mieux maintenant. Je pense que mon rythme a été excellent sur ce match. Il faut juste que je continue sur cette lancée », a-t-il ajouté.

Place maintenant à la réception ce mardi de l’autre équipe en forme à l’Ouest, les Grizzlies de Ja Morant, qui restent quant à eux sur six victoires de suite.

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 DAL 61 34 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 DAL 65 35 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 38 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 DAL 14 37 43.5 32.4 78.3 0.6 7.1 7.6 7.6 2.8 1.6 3.3 0.4 28.1 Total 414 35 46.9 34.6 74.8 1.0 7.7 8.6 8.3 2.3 1.2 4.0 0.5 28.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.