Les Suns espèrent que Kevin Durant finira sa carrière à Phoenix

« Je n’y pense même pas… Je n’ai même pas discuté avec qui que ce soit d’un nouveau contrat. J’essaie juste de me concentrer sur le basket. » C’est ce que déclarait mi-octobre Kevin Durant à propos d’une éventuelle prolongation de contrat. À l’époque, les Suns avaient la possibilité de lui offrir un nouveau contrat, et finalement, ils ne l’ont pas fait. L’ailier All-Star devra désormais attendre juillet 2025 pour décrocher une prolongation de deux ans, et son patron annonce que c’est comme si c’était fait.

« Il aime être à Phoenix, et nous aimons qu’il soit là », a déclaré Mat Ishbia à ESPN. « Il a réalisé une excellente entame cette saison, et c’est l’un des leaders pour le trophée de MVP, et nous avons pris un très bon départ. Nous espérons que Kevin signera une prolongation et qu’il restera avec nous sur le long terme. Nous espérons qu’il terminera sa carrière ici, à Phoenix. »

Les Suns limités par le réglement

Mais pourquoi ne pas l’avoir prolongé en octobre dernier ? « Il n’était pas possible de signer une prolongation de deux ans l’été dernier, les règles de la NBA l’interdisent » rappelle-t-il. « Nous avons convenu ensemble qu’après la saison, nous en parlerions et que nous nous en occuperions. Kevin veut être ici, nous voulons que Kevin soit ici. Il n’y a jamais eu le seul signe contraire à ce sujet. »

Si les Suns ne pouvaient pas prolonger Kevin Durant, c’est en raison de son âge…

Comme Kevin Durant aura 38 ans à la fin de son contrat actuel, en 2026, la nouvelle convention collective permettait aux Suns de le prolonger seulement d’un an. Mais en 2025, ces mêmes Suns pourront lui proposer un nouveau bail de deux ans au salaire maximum : environ 62 millions de dollars par saison !

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 SEA 80 35 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.3 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 39 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 40 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 OKC 78 39 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 39 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 39 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 ★ OKC 81 39 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 34 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 36 50.5 38.8 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GOS 62 33 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GOS 68 34 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GOS 78 35 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BRK 35 33 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BRK 55 37 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 * All Teams 47 36 56.0 40.4 91.9 0.4 6.3 6.7 5.0 2.1 0.7 3.3 1.4 29.1 2022-23 * BRK 39 36 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 * PHX 8 34 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.2 2.5 1.2 26.0 2023-24 PHX 75 37 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 PHX 9 39 55.3 42.9 83.6 0.2 6.3 6.6 3.4 1.8 0.8 3.3 1.4 27.6 Total 1070 37 50.1 38.8 88.4 0.7 6.3 7.0 4.4 1.9 1.1 3.2 1.1 27.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.