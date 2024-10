Sa prolongation aux Suns ? Kevin Durant « n’y pense même pas »

Avant même le début de la saison régulière, l’une des questions qui anime l’actualité des Suns concerne Kevin Durant et son éventuelle prolongation. En effet, il a jusqu’à lundi pour rempiler d’une année (et 59.5 millions de dollars) dans l’Arizona. Sinon, il attendra l’été prochain pour potentiellement obtenir 123.8 millions de dollars sur deux ans de la part de sa franchise.

Néanmoins, « KD » est lié à Phoenix jusqu’en 2026 et, pour l’heure, sa situation contractuelle ne l’inquiète pas.

« Je n’y pense même pas » assure-t-il à propos de cette re-signature. « Je vais simplement jouer et me concentrer là-dessus, sur l’équipe. Je n’ai même pas discuté avec qui que ce soit d’un nouveau contrat. J’essaie juste de me concentrer sur le basket. »

KD a déjà assuré ses arrières

Avec 400 millions de dollars de gains en carrière, auxquels il faudra encore ajouter les 106 millions de dollars qu’il doit toucher en 2024/25 et 2025/26, Kevin Durant a de quoi voir venir financièrement.

« Je m’estime déjà suffisamment chanceux de me retrouver dans cette situation depuis bientôt 18 ans, donc je ne me concentre pas vraiment sur l’aspect financier » ajoute celui qui vient de fêter ses 36 ans. « J’essaie simplement de continuer de progresser, de faire évoluer mon jeu et de voir jusqu’où je peux aller. Ça a toujours été mon objectif premier. Quand ce sera le moment [de penser à une prolongation], ce sera le moment, mais actuellement, il me reste deux ans de contrat donc je vais me concentrer là-dessus. »

Du côté des décisionnaires des Suns, James Jones (GM), Josh Bartelstein (CEO) ou Mat Ishbia (propriétaire), tout le monde est sur la même longueur d’onde : on souhaite que Kevin Durant reste durablement à Phoenix, avec Devin Booker et Bradley Beal. D’autant plus s’il permet à la franchise d’atteindre les sommets, comme espéré…

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 SEA 80 35 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.4 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 39 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 40 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.2 2010-11 OKC 78 39 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 39 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 39 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.2 2013-14 ★ OKC 81 39 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.2 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 34 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 36 50.5 38.8 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GOS 62 33 53.7 37.5 87.5 0.6 7.7 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GOS 68 34 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GOS 78 35 52.1 35.3 88.5 0.4 6.0 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BRK 35 33 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BRK 55 37 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 1.0 29.9 2022-23 * All Teams 47 36 56.0 40.4 91.9 0.4 6.3 6.7 5.0 2.1 0.7 3.3 1.4 29.1 2022-23 * BRK 39 36 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 * PHX 8 34 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.3 2.5 1.3 26.0 2023-24 PHX 75 37 52.3 41.3 85.6 0.6 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 Total 1061 37 50.1 38.7 88.4 0.7 6.4 7.0 4.4 1.9 1.1 3.2 1.1 27.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.