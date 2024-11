Malgré la défaite, Victor Wembanyama trouve les Spurs « davantage en contrôle »

Victor Wembanyama a quitté la salle de conférence de presse en boitant légèrement après un choc reçu au genou avec Anthony Davis dans le 4e quart-temps.

Reparti au vestiaire pour soigner ce petit bobo avant de regagner le banc texan, « Wemby » assure, après coup, qu’il « n’y avait rien de tordu et donc que tout allait bien ». Reste maintenant à savoir si le staff texan le laissera au repos pour la première fois de la saison, alors que se profile un back-to-back, à Dallas, ce samedi soir.

Combatifs face aux Lakers et longtemps dans le match avant de céder dans les dernières secondes, les Spurs ont manqué de lucidité et d’expérience en fin de rencontre.

« Il y a certains moments qui nous sont passés entre les doigts, le match est allé très vite, mais j’aurais voulu qu’on ait plus d’impact. On a (trop) laissé le jeu se dérouler », regrette Victor Wembanyama.

Avec un Anthony Davis phénoménal (40 points et 12 rebonds en 36 minutes) et un LeBron James encore en triple-double (15 points, 16 rebonds et 12 passes en 38 minutes), les Lakers ont su valider leur huitième victoire de la saison dans un Frost Bank Center à guichets fermés. « Contre les meilleures équipes de la ligue, c’est un match différent dans les cinq dernières minutes », estime, pour sa part, Chris Paul, qui vient d’atteindre les 12 000 passes décisives en carrière. « Les Lakers se connaissent, c’est un groupe expérimenté, et ils savent comment resserrer leur défense en fin de partie. C’est ce qu’il faut qu’on soit capable de faire et on y arrivera ».

« Moins de hauts et de bas mais pas encore linéaire »

Avant-derniers à l’Ouest l’an dernier (22 victoires – 60 défaites), les Spurs réalisent un début de saison correct d’un point de vue comptable avec six victoires en treize rencontres. San Antonio, après avoir affronté des équipes du bas de tableau comme les Blazers, les Wizards et le Jazz, devra faire face à de meilleures formations telles que le Thunder, les Warriors, de nouveau les Lakers ou encore les Suns, d’ici début décembre.

« Collectivement, on est davantage en contrôle de la situation. Il y a moins de hauts et de bas : ce n’est pas encore linéaire mais on est meilleurs que l’an dernier. Il faut continuer dans cette direction », tente de positiver « Wemby », affirmant que cette rencontre était « prometteuse » pour la suite de la saison.

Auteur d’un début de saison inégal, le n°1 de la Draft 2023 a livré un match plutôt abouti (28 points à 12/25 aux tirs, 14 rebonds et 5 passes), malgré certaines pertes de balles évitables (5) et aucun lancer-franc provoqué.

« Nous avons fait une bonne deuxième mi-temps mais en première période, des deux côtés du terrain, nous n’étions pas assez en place défensivement », analyse le rookie de l’année 2024.

De notre correspondant à San Antonio (États-Unis).