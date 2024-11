Le MVP de la nuit | La justesse d’Anthony Davis

Pendant que LeBron James enchaîne les triple-double, Anthony Davis multiplie les matches à 30 points et plus… Deuxième meilleur marqueur de la NBA avec 31.1 points de moyenne, le champion olympique a encore causé de gros tracas à Victor Wembanyama avec 40 points, 12 rebonds et 2 contres, à 14 sur 26 aux tirs.

On retiendra aussi cette passe décisive dans le « money time » pour valider la victoire des Lakers à San Antonio. Il défie « Wemby » en un-contre-un mais c’est pour servir LeBron qui coupe. Juste avant, c’est ce même Davis qui avait échappé à Wembanyama pour prendre l’axe et dunker à deux mains, et redonner l’avantage aux Lakers.

« C’était un moment important pour notre équipe car il fallait exécuter quelque chose en toute fin de match » souligne LeBron James. « Ce n’est pas forcément en transition, en me donnant la balle ou en jouant l’isolation… »

Comme LeBron James, Anthony Davis a beaucoup apprécié que les Lakers soient capables de jouer juste dans la dernière minute, alors que les Spurs étaient poussés par leur public, et qu’ils avaient pris les commandes. « Il faut être capable de jouer comme ça à l’extérieur, surtout qu’on est une équipe en difficulté en déplacement. Lorsqu’on est rentré dans le vestiaire, avec la victoire, c’était phénoménal. On avance dans la bonne direction car on veut être aussi bon à domicile qu’à l’extérieur. »

Un collectif prend forme

Ce qui séduit aussi le duo de champions olympiques, c’est que leurs coéquipiers sont à leur niveau, et que les Lakers forment un collectif. Cette nuit, Rui Hachimura n’était pas là, mais Dalton Knecht prend la suite dans le cinq de départ, et Max Christie apporte trente très bonnes minutes.

« Il s’agit pour chacun de faire confiance au processus et d’accepter les rôles » explique Anthony Davis. « D-Lo n’est pas dans la rancoeur, et il continue à faire des choses pour nous, et c’est évidemment très professionnel de sa part. Je pense que cela en dit long sur notre unité et sur notre cohésion. Personne ne se préoccupe de savoir s’il commence ou s’il termine le match en sortant du banc, peu importe, du moment que nous obtenons la victoire. »

Anthony Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 NOP 64 29 51.6 0.0 75.1 2.6 5.6 8.2 1.0 2.5 1.2 1.4 1.8 13.5 2013-14 NOP 67 35 51.9 22.2 79.1 3.1 7.0 10.0 1.6 3.0 1.3 1.6 2.8 20.8 2014-15 NOP 68 36 53.5 8.3 80.5 2.5 7.7 10.2 2.2 2.1 1.5 1.4 2.9 24.4 2015-16 NOP 61 36 49.3 32.4 75.8 2.1 8.1 10.3 1.9 2.4 1.3 2.0 2.0 24.3 2016-17 NOP 75 36 50.5 29.9 80.2 2.3 9.5 11.8 2.1 2.2 1.3 2.4 2.2 28.0 2017-18 NOP 75 36 53.4 34.0 82.8 2.5 8.6 11.1 2.3 2.1 1.5 2.2 2.6 28.1 2018-19 NOP 56 33 51.7 33.1 79.4 3.1 8.9 12.0 3.9 2.4 1.6 2.0 2.4 25.9 2019-20 LAL 62 34 50.3 33.0 84.6 2.3 7.0 9.3 3.2 2.5 1.5 2.5 2.3 26.1 2020-21 LAL 36 32 49.1 26.0 73.8 1.7 6.2 7.9 3.1 1.7 1.2 2.1 1.6 21.8 2021-22 LAL 40 35 53.2 18.6 71.3 2.6 7.2 9.8 3.0 2.4 1.2 2.0 2.2 23.2 2022-23 LAL 56 34 56.3 25.7 78.4 3.5 9.1 12.5 2.6 2.6 1.1 2.2 2.0 25.9 2023-24 LAL 76 36 55.6 27.1 81.6 3.1 9.5 12.6 3.5 2.3 1.2 2.1 2.3 24.7 2024-25 LAL 10 35 56.0 40.0 80.0 2.1 8.7 10.8 2.8 1.6 1.2 2.3 2.1 30.2 Total 746 35 52.3 29.9 79.5 2.6 8.0 10.6 2.5 2.4 1.3 2.0 2.3 24.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.